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Tiroteo en el Mall de Luisiana: Joven de 17 años se entrega a la Policía; lo acusan de homicidio

El jefe de la Policía de Baton Rouge indicó que el adolescente ha sido acusado de asesinato en primer grado contra la joven Martha Odom , cinco cargos de intento de asesinato.

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Por:N+ Univision
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Video Tiroteo en Mall de Luisiana hoy: Una persona murió y otras nueve resultaron heridas

El Mall of Luisiana en Baton Rouge fue el blanco de un tiroteo el pasado jueves 23 de abril de 2026 que dejó a una joven de 17 años sin vida y al menos cinco personas más heridas. El presunto responsable se entregó.

Alrededor de la 1:30 de la tarde de ayer, en el área de comida rápida del Mall of Luisiana, todo se volvió pánico. Una discusión entre dos grupos de personas terminó de la peor forma cuando los involucrados empezaron a dispararse entre sí, según detalló el jefe de la Policía de Baton Rouge, Thomas Morse Jr.

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Las imágenes de vigilancia, revisadas por las autoridades, muestran que en el lugar había personas inocentes, algunas de ellas resultando heridas.

“Sabemos que se trataba de dos grupos de personas que se encontraron en el centro comercial, intercambiaron palabras y luego sacaron armas y personas inocentes resultaron heridas”, dijo Morse.

Esto se sabe del tirador del mall de Boton Rouge.

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A 24 horas de aquel incidente, el presunto responsable quedó bajo custodia de la Policía de Baton Rouge.

Se trata de Markel Lee, un joven de 17 años que fue arrestado por las autoridades. Le anunciaron cargos por asesinato en contra de una joven de su edad.


El jefe de la Policía de Baton Rouge indicó que el adolescente ha sido acusado de asesinato en primer grado, cinco cargos de intento de asesinato en primer grado y un cargo de uso ilegal de un arma.

Un segundo sospechoso está siendo buscado por su posible participación y quien se habría perdido entre la multitud que quedó en medio del fuego cruzado.

Departamento de Policía de Baton Rouge difunde fotografía de sospechoso
Departamento de Policía de Baton Rouge difunde fotografía de sospechoso
Imagen Departamento de Policía de Baton Rouge


Según los avances, el hecho no habría sido una simple discusión, sino un tema de violencia relacionado con pandillas.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, prometió tomar medidas enérgicas contra la violencia de pandillas en la capital y afirmó haber conversado con el director del FBI, Kash Patel, sobre el asunto.

Asimismo, prometió que el Estado utilizará todos sus recursos, locales y federales para abordar el problema y aseguró que las consecuencias "comenzarán a sentirse de inmediato".

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Ella fue la víctima que murió en el tiroteo

En cuestión de segundos, la zona de comida rápida del centro comercial se envolvió en violencia contra los presentes, dejando una víctima mortal, la joven identificada como Martha Odom, de 17 años.

La joven se encontraba en el mall acompañada de sus amigos de la escuela Ascension Episcopal School celebrando un día libre en el fin de cursos, según informó el medio The Advocate. Dos estudiantes de la misma escuela resultaron heridos.

Según la ley de Luisiana recientemente promulgada, los jóvenes de 17 años son tratados como adultos en el sistema de justicia penal del estado.

Imagen Departamento de Policía de Baton Rouge
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