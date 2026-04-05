Choques Persecuciones policiales dejan al menos 8 muertos en EEUU en menos de una semana Especialistas han advertido que estas persecuciones deberían limitarse a casos de delitos violentos, ante el creciente número de víctimas colaterales.

Video Dos personas muertas tras una persecución policial en el Área de la Bahía: Esto es lo último

Una serie de persecuciones policiales han dejado al menos ocho muertos en todo el país en menos de una semana, en medio de los constantes llamados de algunos expertos en seguridad pública para frenar las peligrosas persecuciones de vehículos a alta velocidad.

En Texas, un hombre que huía de la policía murió el domingo. En Alabama, cuatro personas fallecieron cuando un automóvil perseguido por un policía estatal se salió de la carretera y chocó contra un árbol el viernes. Y en California, tres personas murieron en accidentes de tránsito durante persecuciones policiales en incidentes separados la semana pasada.

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Estos incidentes mortales se suman a los cientos de fallecimientos que ocurren durante persecuciones policiales cada año.

En 2023, un informe del Police Executive Research Forum, un centro de estudios nacional sobre estándares policiales, instó a la policía a frenar las persecuciones de vehículos a menos que se haya cometido un delito violento y el sospechoso represente una amenaza inminente. El informe señaló un aumento en las muertes y un incremento en las persecuciones por parte de algunos departamentos, incluidos los de Houston y la ciudad de Nueva York.

En el caso de Alabama, un conductor intentaba evadir a la patrulla de carreteras de la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama en una carretera rural del condado de Pike, al sureste del estado, cuando ocurrió el accidente la noche del viernes, según informó la portavoz de la agencia, Amanda Wasden, en un correo electrónico el domingo. No hubo otros vehículos involucrados.

El conductor y dos pasajeros, uno de ellos de 17 años, no llevaban puesto el cinturón de seguridad y salieron despedidos del sedán. Un tercer pasajero no salió despedido, pero los cuatro fueron declarados muertos en el lugar del accidente.

Wasden indicó que el accidente está bajo investigación y que no hay más información disponible. Su correo electrónico no especifica el motivo de la persecución.

En Fort Worth, Texas, la policía perseguía un automóvil que circulaba sin luces en la Interestatal 35 cuando chocó contra varios vehículos y finalmente se estrelló, causando la muerte del conductor, según el Departamento de Policía de Fort Worth.

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En el sur de California, el Departamento de Policía de Pomona informó en un comunicado que sus agentes perseguían el miércoles a un sospechoso de violencia doméstica que huía cuando su automóvil chocó contra otro vehículo, causando la muerte de la pareja que se encontraba dentro. Según KCBS-TV, la pareja estaba a pocos días del nacimiento de su hijo.

En otro caso, el Departamento del Sheriff del Condado de Orange informó que los agentes intentaron detener un camión de mudanzas U-Haul robado antes de que este chocara contra una camioneta SUV, causando la muerte de la conductora y heridas graves a sus tres pasajeros.