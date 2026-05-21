Migración segura Gobierno prepara multas de $18,000 a inmigrantes para cubrir los gastos de deportaciones: esto es todo lo que debes saber La administración Trump prepara una nueva normativa para multar a decenas de miles de migrantes. Con lo recaudado pretenden cubrir el costo de los arrestos, detenciones y deportaciones. Dichas multas tienen como objetivo impulsar a las personas a que se autodeporten voluntariamente y no vuelvan por miedo a tener que pagar dicho monto

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La nueva normativa amenaza con multas a migrantes de 18,000 dólares que podrían afectar a más de 23,000 personas. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional reconocen que probablemente nunca recaudarán la mayor parte de las nuevas multas. Entre las razones, que el ingreso familiar anual per cápita en México es de tan solo 5,000 dólares, según ISI Markets.

Sin embargo, funcionarios de la Casa Blanca han declarado anteriormente que dichas multas tienen como objetivo impulsar a las personas a que se autodeporten voluntariamente.

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"Nuestro mensaje es claro: los inmigrantes indocumentados que se encuentran ilegalmente en el país deben irse ahora o enfrentarán consecuencias", declararon funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional a USA TODAY.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó la propuesta de aumento de tarifas en el Registro Federal el 20 de mayo. La agencia está revisando el borrador hasta el 22 de junio.

Aumentan de 5,130 a 18,000 dólares

El Congreso ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que comenzara a cobrar las multas el año pasado. Los funcionarios federales proponen aumentarlas de 5,130 dólares a 18,000 dólares tras evaluar los costos estimados para localizar, arrestar, detener y deportar a una sola persona.

Los funcionarios del DHS ya han aumentado anteriormente las multas por cruzar ilegalmente la frontera estadounidense, por negarse a marcharse una vez que se les ordena hacerlo y por no irse después de prometerle a un juez que lo harían.

Funcionarios federales informaron a USA TODAY que han impuesto multas por un total de 36,000 millones de dólares a aproximadamente 65,000 personas entre el 20 de enero de 2025 y el 18 de marzo de este año.

Las nuevas multas se impondrán a las personas cuya deportación se haya dictado en ausencia, lo que generalmente significa que recibieron una orden de deportación definitiva tras no presentarse a una audiencia judicial. El año pasado, los jueces de inmigración ordenaron la deportación en ausencia de más de 300,000 personas, y aproximadamente 23,670 fueron finalmente detenidas y programadas para su deportación.

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¿Quiénes son los inmigrantes que se ven afectados?

Entre las personas que podrían verse afectadas por las nuevas multas se encuentran aquellas que entraron legalmente a Estados Unidos, pero permanecieron más tiempo del permitido con una visa de estudiante o de turista, y aquellas que entraron al país solicitando asilo, pero a quienes posteriormente se les ordenó abandonarlo.

Según grupos defensores de los inmigrantes , la nueva política forma parte de un esfuerzo deliberado de la administración Trump para criminalizar prácticamente a todos los inmigrantes en Estados Unidos, incluidos aquellos que llegaron legalmente bajo diferentes administraciones presidenciales.

«Poner multas o recompensas a las personas las hace sentir aún más como fugitivas de la justicia», dijo Sarah Mehta, subdirectora de políticas y asuntos gubernamentales de la división de igualdad de la ACLU. «En definitiva, el objetivo es aterrorizar a la gente y hacer que sientan que tienen que irse cuanto antes».

Mehta instó a la Casa Blanca a colaborar con el Congreso para establecer un camino que permita a quienes desean obtener la residencia permanente legal en Estados Unidos. Según explicó, muchas de las personas afectadas por esta nueva multa han huido de la violencia y la persecución "atroces" en sus países de origen.

"La gran mayoría ya trabaja, paga impuestos y contribuye a nuestras comunidades", afirmó.

"No contribuyen en absoluto a mejorar el sistema de migración"

Aaron Reichlin-Melnick, investigador principal del Consejo Estadounidense de Inmigración, afirmó que las nuevas multas no contribuyen en absoluto a mejorar el sistema de inmigración. Añadió que tampoco aumentan el cumplimiento por parte de las personas que pudieron haber faltado a una audiencia por no haber recibido la notificación judicial o por no haber comprendido lo que estaba sucediendo.

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"Una aplicación eficaz de la ley implica crear un sistema que la gente pueda cumplir, no solo aumentar progresivamente los castigos cuando no pueden", dijo Reichlin-Melnick, cuya organización aboga por los derechos de los migrantes y proporciona servicios legales gratuitos a quienes no pueden pagar abogados de inmigración.

El aumento de las tarifas se produce en un momento en que la administración Trump está arrestando a más personas que se presentan a comparecencias judiciales. La Casa Blanca reconoce que esto ha reducido la asistencia a los tribunales. Según la ley, las personas que enfrentan la deportación generalmente no pueden ser deportadas mientras sus casos de inmigración están pendientes, pero faltar a una sola audiencia judicial significa que un juez de inmigración puede ordenar su deportación de inmediato.

Nicolás Chávez, abogado de inmigración con sede en Texas, afirmó que algunas personas están evadiendo las audiencias judiciales obligatorias y arriesgándose en lugar de enfrentar una detención inmediata y una deportación casi segura. Según Chávez, una de sus clientas recibió el año pasado una notificación de multa de 1,8 millones de dólares porque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos la aplicó retroactivamente a una orden de expulsión de décadas de antigüedad de la que ella no tenía conocimiento.

«Muchos de estos inmigrantes creen que no tendrán una oportunidad real de presentar su caso ante un juez y deciden que es mejor no presentarse», afirmó. «Aumentar las multas civiles parece menos una solución y más una respuesta a un problema que el propio gobierno contribuyó a crear mediante tácticas agresivas y mensajes basados en el miedo».

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Trump endurece las medidas antimigración

El aumento de las tarifas coincide con un repunte en la aplicación de las leyes de inmigración durante la segunda administración de Trump. En 2022, se ordenó la deportación en ausencia de 62,510 personas. Según las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), esta cifra se triplicó con creces, llegando a 223,000 en 2024.

Tras asumir el cargo, la administración Trump reutilizó la aplicación CBP One de la era Biden, rebautizándola como CBP Home, y comenzó a ofrecer bonificaciones en efectivo a quienes se autodeportaban. Bajo la administración Biden, los migrantes podían usar la aplicación para solicitar asilo, una práctica que la Casa Blanca de Trump eliminó.

El pago por autodeportación es ahora de 2,600 dólares por persona, pagaderos una vez que certifiquen que han abandonado Estados Unidos. Quienes acepten la autodeportación también pueden obtener la condonación de sus multas; funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional indicaron que más de 100,000 personas han utilizado la aplicación para salir de Estados Unidos.