Sequía Histórica baja en nieve en Colorado anticipa crisis de agua en el oeste de EEUU Colorado registra niveles históricamente bajos de nieve, lo que anticipa escasez de agua, sequía e incendios en el oeste de Estados Unidos.

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El estado de Colorado enfrenta uno de los inviernos con mayor sequía registrados en términos de acumulación de nieve, una situación que anticipa un panorama crítico para el suministro de agua en gran parte del oeste de Estados Unidos.

De acuerdo con la hidróloga Maureen Gutsch, Colorado acaba de registrar su peor acumulación de nieve desde 1941, cuando comenzaron los registros. En ese sentido, explicó que el nivel de humedad contenido en la nieve se encuentra en mínimos históricos.

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Esto se atribuye a un invierno inusualmente cálido y seco, condiciones que han reducido tanto la cantidad de nieve como su capacidad de retener agua. En lugar de acumularse, gran parte de la precipitación cayó en forma de lluvia o se evaporó rápidamente, agravando la sequía persistente en las zonas del oeste.

Las consecuencias ya comienzan a sentirse en comunidades rurales y sectores agrícolas. Ganaderos reportan pastizales secos y dificultades para producir alimento para el ganado, mientras que las autoridades advierten sobre posibles restricciones en el uso de agua en ciudades que dependen de estos recursos.

El problema tiene un alcance regional. El sistema hídrico del oeste estadounidense depende en gran medida del deshielo de nieve en estados como Colorado, que alimenta ríos clave, entre ellos el río Colorado. Sin embargo, con una capa de nieve reducida, se prevé una menor disponibilidad de agua en los próximos meses.

Gutsch informó a través de la agencia AP que esta situación incrementa el riesgo de incendios forestales, ya que la vegetación se seca más temprano en el año. Las altas temperaturas y la escasez de humedad crean condiciones propicias para una temporada de incendios más intensa y prolongada.

Aunque podrían registrarse tormentas tardías, sería poco probable que compensen el déficit acumulado.

TLS