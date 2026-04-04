Sequía

Histórica baja en nieve en Colorado anticipa crisis de agua en el oeste de EEUU

Colorado registra niveles históricamente bajos de nieve, lo que anticipa escasez de agua, sequía e incendios en el oeste de Estados Unidos.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Pronóstico del tiempo hoy en Miami: día cálido con nubosidad; el termómetro alcanzará 81 °F

El estado de Colorado enfrenta uno de los inviernos con mayor sequía registrados en términos de acumulación de nieve, una situación que anticipa un panorama crítico para el suministro de agua en gran parte del oeste de Estados Unidos.

De acuerdo con la hidróloga Maureen Gutsch, Colorado acaba de registrar su peor acumulación de nieve desde 1941, cuando comenzaron los registros. En ese sentido, explicó que el nivel de humedad contenido en la nieve se encuentra en mínimos históricos.

PUBLICIDAD

Más sobre Sequía

Siete estados de EEUU no logran acuerdo para enfrentar sequía del río Colorado; 40 millones y México dependen del agua
3 mins

Siete estados de EEUU no logran acuerdo para enfrentar sequía del río Colorado; 40 millones y México dependen del agua

Estados Unidos
Las bocas de incendios de Los Ángeles se quedan sin agua cuando más las necesitaban
5 mins

Las bocas de incendios de Los Ángeles se quedan sin agua cuando más las necesitaban

Estados Unidos
En un minuto: Biden dijo que firmará este miércoles el paquete de ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán
1:14

En un minuto: Biden dijo que firmará este miércoles el paquete de ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán

Estados Unidos
Esta es la razón por la que no encuentras la calabaza perfecta para Halloween
2 mins

Esta es la razón por la que no encuentras la calabaza perfecta para Halloween

Estados Unidos
Plan para salvar el río Colorado establece drásticos recortes de agua en Los Ángeles, Las Vegas y Phoenix
7 mins

Plan para salvar el río Colorado establece drásticos recortes de agua en Los Ángeles, Las Vegas y Phoenix

Estados Unidos
Reservas de agua se recuperan tras las lluvias y nevadas, pero expertos advierten que podría no ser suficiente
5 mins

Reservas de agua se recuperan tras las lluvias y nevadas, pero expertos advierten que podría no ser suficiente

Estados Unidos
Qué es el 'deadpool', la amenaza latente que puede impactar el abastecimiento de agua del río Colorado
4 mins

Qué es el 'deadpool', la amenaza latente que puede impactar el abastecimiento de agua del río Colorado

Estados Unidos
El proyecto de restauración fluvial más grande del mundo: EEUU aprueba la demolición de cuatro represas de un río de California
3 mins

El proyecto de restauración fluvial más grande del mundo: EEUU aprueba la demolición de cuatro represas de un río de California

Estados Unidos
¿Notaste que el tomate y el ketchup están más caros en el mercado? Estos son algunos motivos
1:22

¿Notaste que el tomate y el ketchup están más caros en el mercado? Estos son algunos motivos

Estados Unidos
El asombroso hallazgo que dejó la sequía en el río Mississippi: un barco comercial del siglo XIX
1:11

El asombroso hallazgo que dejó la sequía en el río Mississippi: un barco comercial del siglo XIX

Estados Unidos

Esto se atribuye a un invierno inusualmente cálido y seco, condiciones que han reducido tanto la cantidad de nieve como su capacidad de retener agua. En lugar de acumularse, gran parte de la precipitación cayó en forma de lluvia o se evaporó rápidamente, agravando la sequía persistente en las zonas del oeste.

Las consecuencias ya comienzan a sentirse en comunidades rurales y sectores agrícolas. Ganaderos reportan pastizales secos y dificultades para producir alimento para el ganado, mientras que las autoridades advierten sobre posibles restricciones en el uso de agua en ciudades que dependen de estos recursos.

El problema tiene un alcance regional. El sistema hídrico del oeste estadounidense depende en gran medida del deshielo de nieve en estados como Colorado, que alimenta ríos clave, entre ellos el río Colorado. Sin embargo, con una capa de nieve reducida, se prevé una menor disponibilidad de agua en los próximos meses.

Gutsch informó a través de la agencia AP que esta situación incrementa el riesgo de incendios forestales, ya que la vegetación se seca más temprano en el año. Las altas temperaturas y la escasez de humedad crean condiciones propicias para una temporada de incendios más intensa y prolongada.

Aunque podrían registrarse tormentas tardías, sería poco probable que compensen el déficit acumulado.

TLS

Video “Previene reducciones drásticas de consumo”: ¿en qué consiste nuevo acuerdo sobre el agua en California?
Relacionados:
SequíaCrisisCambio Climático

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
LALOLA
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX