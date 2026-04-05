Noticias Persecución en Alabama termina en choque fatal; mueren cuatro personas Según los reportes preliminares, el conductor y dos de los pasajeros no llevaban puesto el cinturón de seguridad, lo que provocó que fueran expulsados del vehículo tras el impacto; el cuarto ocupante permaneció dentro del automóvil, pero igualmente murió debido a la gravedad del choque



Video Dos personas muertas tras una persecución policial en el Área de la Bahía: Esto es lo último

Cuatro personas perdieron la vida luego de que el automóvil en el que viajaban se saliera de la carretera y se impactara contra un árbol, tras una persecución policial en una zona rural del sureste de Alabama.

Persecución en carretera rural

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De acuerdo con información oficial, el incidente ocurrió la noche del viernes en una vía del condado de Pike, cuando el conductor intentaba evadir a un agente de la Patrulla de Caminos estatal. Durante la persecución, el vehículo perdió el control y terminó chocando de manera violenta, sin que otros automóviles se vieran involucrados en el hecho.

Las autoridades confirmaron que las cuatro personas que viajaban en el sedán fallecieron en el lugar del accidente. Entre ellas se encontraba un adolescente de 17 años.

Según los reportes preliminares, el conductor y dos de los pasajeros no llevaban puesto el cinturón de seguridad, lo que provocó que fueran expulsados del vehículo tras el impacto. El cuarto ocupante permaneció dentro del automóvil, pero igualmente murió debido a la gravedad del choque.

Investigación en curso

La portavoz de la agencia estatal señaló que el caso continúa bajo investigación y que, por el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre las causas que originaron la persecución. Tampoco se ha informado si existían circunstancias previas que motivaron la intervención del agente.

Hasta ahora, las autoridades no han precisado qué llevó al conductor a intentar huir, por lo que se espera que en los próximos días se revelen más datos conforme avance la indagatoria. El suceso ha generado preocupación en la comunidad local debido a la violencia del accidente y sus consecuencias fatales.

JICM