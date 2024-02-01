Cambiar Ciudad
Administración Federal de Aviación (FAA)

Récord de ataques con láser a aviones en EEUU: por qué son tan peligrosos

Los señaladores láser vendidos legalmente en Estados Unidos pueden causar daño a la visión de los pilotos, deslumbramiento o interrupción e incluso distraerlos mientras operan aparatos, especialmente sin son aviones de pasajeros.

Por:
Univision
Video Más problemas para Boeing: un avión de Delta pierde una rueda delantera cuando estaba a punto de despegar

Los ataques con señaladores láser dirigidos a aviones en Estados Unidos, aumentaron un 41% el año pasado alcanzando un nuevo récord, según informaron funcionarios del gobierno federal.

La Administración Federal de Aviación (FAA) dijo el miércoles que en 2023 recibió un total de 13,304 informes de pilotos sobre ataques con señaladores láser, batiendo ampliamente el récord establecido en 2021.

Los ataques con señaladores láser constituyen un grave peligro

"Apuntar con un láser a un avión es un grave peligro para la seguridad que pone en riesgo a todos los que están en el avión y en tierra", dijo el administrador de la FAA, Mike Whitaker, en un vídeo publicado por la agencia.

Los señaladores láser vendidos legalmente en Estados Unidos puede causar daño ocular hasta 52 pies de distancia, ceguera temporal por destello hasta 260 pies, deslumbramiento o interrupción hasta 1,200 pies y distraen la atención hasta 11,700 pies, según datos del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares y el Comité Internacional de Riesgos de Seguridad del Láser de la Sociedad Estadounidense de Ingeniería recopilados por LaserPointerSafety.com.

La FAA dijo que los pilotos han reportado 313 lesiones causadas por los ataques desde que la agencia comenzó a llevar registros en 2010.

Cada uno de los últimos cinco meses de 2023 superó el máximo anterior para un solo mes establecido en noviembre de 2021, mientras que el aumento interanual en el número de ataques reportados en 2022 superó fácilmente el aumento del 28% en los incidentes reportados entre 2016 y 2022.

Según las autoridades el aumento en el número de ataques se debe a factores como la venta generalizada de láseres a bajo precio tanto en tiendas como en línea, la disponibilidad de dispositivos más potentes que pueden impactar aviones a mayor altitud y una mayor conciencia entre los pilotos para reportar los incidentes.

California, Florida y Texas registraron el mayor número de ataques

Según cifras de la FAA California, Florida y Texas encabezan la lista de los estados con el mayor número de ataques, sin embargo Hawaii y Nuevo México tuvieron la tasa más alta respecto al número de pobladores.

La FAA dijo que puede multar a los infractores con $11,000 por cada infracción y hasta $30,800 a los responsables de múltiples ataques, y que las agencias policiales federales, tanto estatales como locales, pueden presentar cargos penales contra ellos.

"La FAA está comprometida a mantener el sistema de transporte aéreo más seguro del mundo. Apuntar con un láser a un avión es un grave peligro para la seguridad que pone en riesgo a todos los que están en el avión y en tierra", agregó Whitaker en el video.

Los ataques con señalador láser a aviones son más comunes durante las primeras horas después de la medianoche, según datos de la FAA.

“Como en muchos otros delitos, existe la necesidad de educación, divulgación y cooperación del público para abordar este riesgo de seguridad. Instamos al público que informe los ataques con láser a la FAA a través de nuestro sitio web o a su agencia policial local”, dijo Whitaker en el video.

Con información de The Associated Press.

Video Dramáticas imágenes de un avión de pasajeros en llamas tras chocar con otra aeronave en Japón
Relacionados:
Administración Federal de Aviación (FAA)

