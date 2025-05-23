Gobierno de Trump permite a Boeing evadir responsabilidad penal por accidentes del 737 Max que dejaron más de 300 muertos

Video Gobierno Trump acepta el lujoso avión de Catar para que sea el nuevo Air Force One: esto se sabe

Boeing y el Departamento de Justicia llegaron a un acuerdo el viernes mediante el cual el fabricante de aviones no asumirá responsabilidad penal por dos accidentes mortales de su modelo 737 Max, ocurridos en 2018 y 2019 y que dejaron 346 muertos.

Bajo el "acuerdo en principio", que aún necesita ser finalizado, Boeing pagará e invertirá más de 1.100 millones de dólares, incluyendo 445 millones adicionales para las familias de las víctimas de los desplomes, detalló el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

PUBLICIDAD

A cambio, el DOJ retirará el cargo de fraude en el caso penal contra el fabricante de aviones.

"En última instancia, al aplicar los hechos, la ley y la política del Departamento, estamos seguros de que esta resolución es el resultado más justo con beneficios prácticos", afirmó en un comunicado un portavoz del DOJ.

"Nada disminuirá las pérdidas de las víctimas, pero esta resolución responsabiliza financieramente a Boeing, proporciona finalización y compensación para las familias y tiene un impacto en la seguridad de los futuros viajeros aéreos".

Muchos familiares de los pasajeros que murieron en los incidentes, que ocurrieron frente a la costa de Indonesia y en Etiopía con menos de cinco meses de diferencia en 2018 y 2019, han pasado años presionando por un juicio público, el enjuiciamiento de exfuncionarios de la empresa y un castigo financiero más severo para Boeing.

“Aunque el DOJ propuso una multa y una restitución financiera a las familias de las víctimas, las familias que represento sostienen que es más importante que Boeing rinda cuentas ante el público que viaja con ellos”, dijo Paul Cassell, abogado de muchas de las familias en este prolongado caso, en una declaración a principios de esta semana.

Las duras acusaciones contra Boeing que ahora descarta el gobierno de Trump

Boeing fue acusado de engañar a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) sobre aspectos del Max antes que la agencia certificara el avión para volar. Boeing no informó a las aerolíneas y pilotos sobre un nuevo sistema de software, llamado MCAS, que podría inclinar la nariz del avión hacia abajo sin la intervención de los pilotos si un sensor detectaba que el avión podría sufrir una pérdida aerodinámica.

PUBLICIDAD

Los aviones Max se estrellaron después de una lectura defectuosa del sensor que inclinó la nariz hacia abajo y los pilotos no pudieron recuperar el control. Después del segundo incidente, los jets Max fueron inmovilizados en todo el mundo hasta que la empresa rediseñó el MCAS para hacerlo menos potente y utilizar señales de dos sensores, no sólo uno.

Boeing evitó el enjuiciamiento en 2021 al llegar a un acuerdo de 2.500 millones de dólares con el Departamento de Justicia, que incluía una multa previa de 243,6 millones de dólares.

Hace un año, los fiscales dijeron que Boeing violó los términos del acuerdo de 2021 al no realizar los cambios prometidos para detectar y prevenir violaciones de las leyes federales contra el fraude. Boeing acordó en julio pasado declararse culpable del cargo de fraude en lugar de enfrentar un juicio público potencialmente largo.

Sin embargo, en diciembre, el juez federal de distrito Reed O’Connor rechazó el acuerdo de culpabilidad. El juez dijo que las políticas de diversidad, inclusión y equidad, (DEI) en el gobierno y en Boeing podrían causar que la raza sea un factor en la selección de un monitor para supervisar el cumplimiento del acuerdo por parte de Boeing.