Continúan problemas en el aeropuerto de Newark tras nuevo apagón de radares

Este lunes más de 80 vuelos fueron cancelados por problemas de personal. Autoridades admiten fallas técnicas y reducción de capacidad mientras se implementan soluciones.

Univision y Agencias
El Aeropuerto Internacional Liberty de Newark volvió a registrar demoras este lunes, en medio de una serie de incidentes que han afectado sus operaciones en menos de dos semanas.

La Administración Federal de Aviación (FAA) impuso una demora en tierra que afecta las salidas hasta las 21:00 horas (ET), con una media de 19 minutos de retraso por vuelo. Más de 80 vuelos ya habían sido cancelados en la mañana, y se atribuyó la situación a problemas de personal.

Algunos pasajeros expresaron frustración. “Este aeropuerto es horrible”, dijo una viajera procedente de Los Ángeles. Otra, varada con sus hijos en una celebración familiar, lamentó tener que pasar la noche sin saber si su vuelo despegaría al día siguiente.

Este nuevo incidente ocurre apenas un día después de un apagón técnico en el sistema de control aéreo, ocurrido el domingo 11 de mayo, que provocó una detención total de vuelos hacia Newark durante 45 minutos. La causa fue un fallo momentáneo en un sistema de respaldo del centro TRACON de Filadelfia, que guía el tráfico aéreo en la región. Aunque el sistema secundario funcionó como estaba previsto, la FAA decidió frenar temporalmente las operaciones para garantizar la estabilidad.

Según datos del sitio FlightAware, hasta la noche del domingo se habían registrado alrededor de 280 retrasos y al menos 87 cancelaciones en Newark.

Seguro volar desde Newark a pesar de problemas recientes

El del domingo fue el tercer incidente técnico desde finales de abril. El más grave, ocurrido el 28 de abril, dejó fuera de servicio por completo el centro de control durante una tarde de alto tráfico, y derivó en más de mil vuelos cancelados. El viernes 2 de mayo, también se registró una interrupción breve de radar y radio.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, atribuyó las interrupciones a un sistema "anticuado y con fallos de telecomunicaciones". Durante una entrevista en Meet the Press, aseguró que volar desde Newark sigue siendo seguro, pero admitió que la capacidad del aeropuerto se reducirá temporalmente mientras se implementan soluciones.

Duffy anunció que en las próximas semanas se limitará el número de vuelos desde y hacia Newark, en coordinación con las aerolíneas, para garantizar una operación más estable mientras se moderniza la infraestructura.

Se tomarán medidas ante crisis de Newark



Una de las soluciones clave será la construcción de una nueva línea directa entre Newark y el centro TRACON de Filadelfia, que actualmente se comunica a través de una ruta intermedia obsoleta. Se espera que esta nueva conexión esté lista a finales del verano.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, pidió que el gobierno federal priorice una solución inmediata en Newark. “Lo que ocurrió aquí puede pasar en cualquier parte del país. Si arreglan Newark rápido, podrán evitar una crisis nacional”, declaró.

