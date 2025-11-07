El cierre del gobierno de Donald Trump pone el tráfico aéreo de EEUU al borde del caos

Video Reducción del tráfico aéreo: estos aeropuertos se verían afectados y esto recomiendan las aerolíneas

Cientos de miles de viajeros de Estados Unidos enfrentan un día de caos en los aeropuertos este viernes debido a las cancelaciones de vuelos ordenadas por el gobierno de Donald Trump por la falta de personal que ha provocado el cierre de gobierno más largo de la historia.

Los 40 aeropuertos seleccionados por la Administración Federal de Aviación (FAA) abarcan más de dos decenas de estados e incluyen centros de conexiones como Atlanta, Dallas, Denver, Los Ángeles y Charlotte, Carolina del Norte, de acuerdo con la orden. En algunas zonas metropolitanas, incluyendo Nueva York, Houston, Chicago y Washington, se verán afectados varios aeropuertos, y los efectos secundarios de la medida podrían alcanzar también a aeródromos más pequeños.

Las aerolíneas se apresuraron a ajustar sus horarios y comenzaron a cancelar vuelos el jueves, mientras los viajeros con planes para el fin de semana o más tarde esperaban ansiosos para saber si sus vuelos despegarían según lo previsto. A las 4:30 hora del Este, la web FlightAware reportaba ya más de 800 vuelos cancelados en EEUU.

El cierre de gobierno, que obliga a cerrar servicios públicos federales, es el más largo de la historia de Estados Unidos, y ha dejado sin salario a decenas de miles de controladores aéreos, personal de seguridad aeroportuaria y otros trabajadores, lo que provoca escasez de personal en el sector. Con la orden de reducir el tráfico, las autoridades quieren rebajar "la presión" antes de que ocurra un accidente.

American Airlines y United Airlines, dos de las principales compañías aéreas del país, informaron a la AFP que reducirán su actividad en un 4 % a partir del viernes y durante todo el fin de semana. Eso supone "alrededor de 220 vuelos cancelados cada día" para la primera y "menos de 200 vuelos el viernes y el sábado" para la segunda, aseguraron. Delta, otro importante actor de la industria aérea del país, prevé alrededor de 170 cancelaciones el viernes de "aproximadamente 5,000 salidas diarias".

La FAA indicó que las restricciones comenzarían en un 4% y se incrementarían hasta un 10% para el 14 de noviembre. Estarán en vigor entre las seis de la mañana y las diez de la noche y afectarán a todas las aerolíneas comerciales.

Por qué cancelan vuelos las aerolíneas de Estados Unidos

La FAA explicó que los recortes son necesarios para aliviar la presión sobre los controladores del tráfico aéreo, que llevan más de un mes trabajando sin paga por el cierre de gobierno. Muchos hacen turnos de seis días con horas extras obligatorias, y cada vez son más los que se ausentan de sus puestos a medida que aumentan la presión financiera y el agotamiento.

“No puedes esperar que la gente vaya a trabajar cuando no está recibiendo su salario”, dijo Kelly Matthews, de Flat Rock, en Michigan, que viaja frecuentemente por negocios y ha cancelado la mayoría de sus próximos viajes. “Quiero decir, no es que no quieran hacer su trabajo, pero no pueden permitirse pagar la gasolina, la guardería y todo lo demás”.

Las aerolíneas indicaron que intentarían minimizar el impacto de la medida en sus clientes. Algunas planeaban reducir rutas con origen y destino en ciudades pequeñas y medianas.

Las aerolíneas están obligadas a devolver el dinero a los clientes cuyos vuelos sean cancelados, pero no a cubrir costos secundarios como alimentación y alojamiento, a menos que el retraso o la cancelación se deban a un factor que esté bajo el control de la empresa, según el Departamento de Transporte.

Henry Harteveldt, analista experto en el sector, advirtió que la reducción de vuelos "tendrá un impacto notable en todo el sistema de transporte aéreo de Estados Unidos".

Video El momento exacto en que avión de UPS se estrella y explota en Kentucky: identifican a tres víctimas

Los recortes también podrían ralentizar los servicios de paquetería, ya que dos de los aeropuertos en la lista son importantes centros de distribución para empresas de reparto: FedEx en Memphis, Tennessee; y UPS en Louisville, Kentucky, donde esta semana se produjo un letal accidente de un avión de carga.

El caos aéreo se cierne sobre la temporada de vacaciones

Cada día, más de tres millones de pasajeros toman un avión en Estados Unidos y más de 44,000 vuelos los transportan, según la FAA. Alrededor de 14.000 operadores aéreos vigilan el cielo estadounidense y, en estos momentos, reciben nóminas con cero dólares por culpa del cierre de gobierno.



La situación ya ha trastornado gravemente toda la semana el control aéreo. A modo de ejemplo, "la mitad de nuestros treinta aeropuertos principales sufren escasez de personal" y "casi el 80% de los controladores aéreos están ausentes en los aeropuertos de Nueva York", comunicó el regulador aéreo estadounidense (FAA) el 31 de octubre.

Así que las cancelaciones de vuelos se suman a las ya largas filas en los controles de seguridad, gestionados por agentes que también llevan más de un mes sin cobrar. Estas medidas se implementan justo cuando el país entra en su temporada alta de viajes, con el Día de los Veteranos y el Día de Acción de Gracias a la vuelta de la esquina.

" Con la llegada del Día de Acción de Gracias, si seguimos en esta situación, va a ser duro. Actuaremos en lo que respecta a la seguridad. Pero ¿despegará su vuelo a tiempo? ¿Despegará siquiera? Queda por ver, pero habrá más perturbaciones", advirtió el secretario de Transporte, Sean Duffy, en declaraciones a Fox News el jueves.

"Si tiene que asistir a una boda, un funeral o cualquier otro evento importante en los próximos días, teniendo en cuenta el riesgo de cancelación de vuelos, le aconsejo que compre un boleto de repuesto en otra compañía", sugirió el director de la aerolínea de bajo costo Frontier, Barry Biffle, en redes sociales.

Las principales compañías estadounidenses han informado que sus clientes pueden modificar su viaje o solicitar el reembolso sin penalización económica. La cuestión que asalta a los estadounidenses es qué vuelos se ven afectados: por el momento, estarán a salvo los internacionales de larga distancia, precisaron United y Delta.

United dijo en un comunicado que las cancelaciones se concentran en "los vuelos nacionales y regionales que no conectan" con sus centros de operación aeroportuarios. En un correo electrónico enviado a sus clientes, consultado por la AFP, la compañía precisó que los trayectos "entre (sus) hubs" de Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Newark, San Francisco y Washington Dulles, no se verán perturbados.