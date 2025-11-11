Por qué el caos en el transporte aéreo se mantendrá aunque termine el cierre del gobierno

Video Más de 8,000 vuelos están retrasados en EEUU mientras se espera la reapertura del gobierno federal

Las aerolíneas han cancelado más de 9,000 vuelos en todo Estados Unidos desde que la Administración Federal de Aviación ordenó la semana pasada recortes en los vuelos para aliviar la demanda en las torres de control, que cuentan con poco personal durante el cierre del gobierno federal.

Aunque parece que el gobierno reabrirá en los próximos días, las interrupciones en los aeropuertos, las cancelaciones de vuelos y las pérdidas económicas no desaparecerán de inmediato.

El transporte aéreo está siendo impactado de distintas maneras:

Los vuelos siguen interrumpidos a medida que el cierre llega a su fin

El martes se cancelaron otros 1,200 vuelos nacionales, ya que la FAA aumentó su objetivo de recortar los vuelos en los aeropuertos más transitados del país del 4% al 6%. Hubo menos cancelaciones que en los últimos días, lo que el secretario de Transporte, Sean Duffy, atribuyó al regreso al trabajo de más controladores aéreos tras la noticia del acuerdo para poner fin al cierre.

Las cancelaciones y los retrasos también se acumularon debido a los efectos secundarios de los recortes de vuelos y las condiciones meteorológicas adversas. El jefe de tráfico aéreo de la FAA, Frank McIntosh, dijo que la agencia restringió grandes secciones del espacio aéreo durante el fin de semana "para ralentizar todo el país, lo que obligó a realizar cancelaciones y retrasos masivos".

Los recortes de vuelos no terminarán hasta que la FAA vea una mejora en la seguridad

La FAA no ha dicho cuándo retirará las restricciones de vuelos. Duffy reiteró el martes que los recortes se mantendrán, incluso después de que termine el cierre, hasta que mejoren los indicadores de seguridad y se estabilicen los niveles de personal en las instalaciones de control del tráfico aéreo. Está previsto que los recortes aumenten hasta el 10% el viernes.

Duffy se ha negado a compartir los datos específicos de seguridad que motivaron los recortes de vuelos. Sin embargo, en una conferencia de prensa en el aeropuerto O'Hare de Chicago, citó informes de aviones que se acercaban demasiado en el aire, más incursiones en las pistas y preocupaciones de los pilotos sobre las respuestas de los controladores.

La escasez de controladores aéreos tampoco desaparecerá

La escasez de controladores a nivel nacional no es nueva, pero es probable que el cierre la haya agravado, ya que, según Duffy, cada día se jubilan entre 15 y 20 controladores y algunos controladores más jóvenes abandonan la profesión.

Y no hace falta que haya muchas ausencias de controladores para que surjan problemas. Durante el cierre, varios controladores a los que no se les pagaba dejaron de trabajar debido al aumento del estrés y a la necesidad de buscar trabajos adicionales para cubrir sus gastos.

El exjefe de control de tráfico aéreo de la FAA, Mike McCormick, dijo que es similar a cuando muchos controladores se marcharon durante la pandemia porque "cuando los factores de estrés en el lugar de trabajo se vuelven demasiado difíciles de soportar, los que pueden lo hacen, dimiten o se jubilan".

Las aerolíneas tendrán que reajustarse una vez que se levanten las restricciones de vuelos.

Las restricciones de vuelos trastornaron las operaciones de las aerolíneas en cuestión de días. Muchos aviones fueron desviados y no se encuentran donde deberían estar.

McCormick dijo que espera que las operaciones se recuperen en unos días, al igual que después de una gran tormenta de nieve. Eric Chaffee, profesor de la Universidad Case Western Reserve que estudia la gestión de riesgos, advirtió que las interrupciones podrían durar semanas, ya que las aerolíneas se enfrentan a "complejos obstáculos operativos" y el clima invernal complica la recuperación antes del Día de Acción de Gracias.

"Es similar a cuando se empieza a tirar de los hilos de un tapiz", dijo Chaffee. "Lo que se puede encontrar es que, además de lo que se intenta quitar, se deshace mucho más".

Las perspectivas de los viajes durante las vacaciones se oscurecen debido a las persistentes interrupciones.

El ritmo de venta de boletos de avión para los viajes de Acción de Gracias se ha ralentizado, ya que los viajeros se replantean volar. La empresa de análisis de aviación Cirium afirmó que se espera que las ventas de boletos durante la ajetreada temporada de finales de noviembre sigan aumentando con respecto al año pasado, pero solo ligeramente.

Los principales aeropuertos son los más afectados por los recortes de vuelos

Los aeropuertos centrales de Denver, Atlanta, Chicago, Dallas y el área de Nueva York han sido los más afectados por las cancelaciones. También se han visto afectados por largos retrasos causados por la escasez de personal en los centros y torres de control de tráfico aéreo regionales. Las aerolíneas regionales más pequeñas, como SkyWest y Republic, han sido las más afectadas, ya que operan muchas de las rutas regionales que han sido eliminadas por las principales aerolíneas.

Trump exige que los controladores vuelvan al trabajo

El líder del sindicato de controladores aéreos afirmó que los controladores no estaban llevando a cabo una huelga organizada y que seguían comprometidos con su trabajo. Sin embargo, el presidente Donald Trump criticó duramente el lunes a quienes se habían tomado unos días libres durante el cierre, publicando en las redes sociales "¡Vuelvan al trabajo, YA!". También pidió que se les descontara el sueldo y que se concedieran bonificaciones de 10,000 dólares a quienes se habían quedado.

Duffy dijo que las bonificaciones serían para los controladores que no faltaron a ningún turno durante el cierre, mientras que podría tomar medidas contra aquellos que no se presentaron al trabajo de forma continuada. Afirmó que, una vez superado el cierre, todos los controladores deberían recibir el 70% de su salario en un plazo de 48 horas.

Las aerolíneas se enfrentan a pérdidas cada vez mayores

Los vuelos cancelados y los retrasos cada vez mayores se suman a las grandes pérdidas de las aerolíneas. Es probable que los ingresos perdidos asciendan a "cientos de millones de dólares al día", dijo Greg Raiff, director ejecutivo de Elevate Aviation Group. Él espera que el impacto se note cuando las aerolíneas comiencen a emitir advertencias sobre los resultados del cuarto trimestre.

Millones de personas se vieron afectadas

Se estima que 5,2 millones de pasajeros se han visto afectados por retrasos o cancelaciones relacionados con la falta de personal desde que comenzó el cierre del gobierno el 1 de octubre, según Airlines for America, una asociación comercial del sector.

Henry Evans, estudiante de la Universidad de Michigan, tenía previsto volar con Delta a Detroit el domingo después de visitar a su familia en Nueva York.

Pero, tras repetidos retrasos, el vuelo fue cancelado, por lo que Evans alquiló un coche y condujo nueve horas durante la noche para llegar a sus clases del lunes por la mañana en Ann Arbor.

Dos mostradores de alquiler le dijeron que no tenían coches disponibles esa noche. "Tuve la sensación de que mucha gente estaba haciendo lo mismo que yo", afirmó.

