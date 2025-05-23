Lo que se sabe del accidente de un avión privado que se estrelló en un barrio de San Diego

Video Hispana narra el pánico que vivió tras caída de avioneta en San Diego: pensó que era un terremoto

Un pequeño avión privado cortó cables eléctricos antes de estrellarse contra una vivienda la madrugada del jueves en San Diego, causando la muerte del cofundador de una agencia de talentos musicales y al menos dos de sus empleados, además de incendiar vehículos en un barrio de viviendas propiedad de la Marina.

Aunque hasta la madrugada de este viernes no se había hecho oficial qué pudo haber causado el accidente, sí se sabe que la visibilidad era escasa por la espesa niebla que había en la zona.

Sound Talent Group informó que Dave Shapiro falleció en el lugar. Shapiro figura como propietario del avión y tiene licencia de piloto, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA). La empresa no proporcionó los nombres de los demás empleados.

Al menos 100 residentes fueron trasladados a una escuela primaria cercana que funciona como centro de evacuación, informó el Departamento de Policía de San Diego.

El avión se dirigía de Nueva Jersey a San Diego tras una parada para repostar en Kansas. Se estrelló a unas dos millas del aeropuerto ejecutivo Montgomery-Gibbs de San Diego.

Las dudas sobre el número total de fallecidos en San Diego

Las autoridades de San Diego habían informado previamente de la muerte de dos personas, pero la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) señaló más tarde que no se podía confirmar el balance real. La FAA indicó que seis personas iban a bordo del avión.

El avión se estrelló en Murphy Canyon, el barrio de viviendas propiedad de la Marina más grande del país, en plena niebla, incendiando al menos una casa y numerosos vehículos estacionados en la calle.

La NTSB informó que la aeronave impactó contra cables eléctricos antes de estrellarse.

El subjefe de bomberos de San Diego, Dan Eddy, comentó que la niebla era espesa: "Apenas se podía ver lo que había frente a uno".

Varias personas resultaron heridas al intentar huir y otras recibieron atención médica por inhalación de humo, informaron las autoridades.

Una escena horrible en el sitio del accidente

Al menos una casa quedó destruida, con la fachada gravemente quemada y el techo parcialmente derrumbado. Unas diez más sufrieron daños. Media docena de vehículos se fundieron y quedaron reducidos a cáscaras quemadas.

El combustible de avión se derramó por la calle y su olor permaneció en el aire mientras las autoridades trabajaban para extinguir el incendio persistente de un automóvil que desprendía una humareda creciente.

Los escombros cubren el suelo después de que una avioneta se estrellara en un barrio de San Diego, California, incendiando casas y coches y obligando a evacuaciones a primera hora del jueves 22 de mayo de 2025. Imagen William Liang/AP

Christopher Moore, quien vive a una calle del lugar del accidente, le dijo a AP que él y su esposa se despertaron con un fuerte estruendo y que vio humo por la ventana. La pareja agarró a sus tres hijos pequeños y salió corriendo de la casa. Vieron un coche en llamas al salir del barrio.

"Parecía que todas las casas estaban en llamas porque podía ver el humo y el fuego, parecía que los árboles se estaban quemando", relató a la AFP Yasmine Sierra, de 35 años. En principio pensó que se trataba de un terremoto.

Sierra y su hijo ayudaron a los vecinos a escapar de las llamas en medio de la noche, cuando saltaron en una cama elástica cargando una escalera hasta lograr lanzarla del otro lado de la cerca. Una mujer, sus dos hijos y dos perros escaparon del fuego en su jardín.

Jeremy Serna, de 31 años, y su esposa se despertaron con un fuerte estallido. "Miramos hacia fuera y el cielo estaba anaranjado. Salí a ver qué era y todo estaba en llamas", contó Serna, que forma parte de la Marina.

El cofundador de la agencia también tenía un sello discográfico

The Sound Talent Group, cofundado por Shapiro, ha representado a artistas como la banda de pop estadounidense Hanson, la cantautora estadounidense Vanessa Carlton y el grupo de rock canadiense Sum 41. Hanson es quizás mejor conocida por su pegadizo éxito pop de los 90, 'MMMBop'.

Shapiro también es dueño de Velocity Records, el sello de bandas de rock estadounidenses como rosecoloredworld y Concrete Castles, y de la banda japonesa de heavy metal Nemophila. Shapiro también era dueño de una escuela de vuelo Velocity Aviation.

Video Tragedia en San Diego: revelan la identidad de uno de los fallecidos tras la caída de una avioneta

El vuelo despegó de las afueras de Manhattan

Según la NTSB, el avión era un Cessna Citation II.

El sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware indicó que su llegada al aeropuerto Montgomery-Gibbs de San Diego estaba programada para las 3:47 a. m. desde el pequeño Aeropuerto Coronel James Jabara de Wichita, Kansas.

El director del aeropuerto de Wichita indicó que el avión había hecho una parada para repostar allí.

El vuelo se originó el miércoles por la noche en Teterboro, Nueva Jersey, según FlightAware. Este aeropuerto se encuentra a unas 6 millas de Manhattan y es utilizado frecuentemente por aviones privados y corporativos.

Ya se han estrellado aviones en otros barrios de San Diego

En octubre de 2021, un avión bimotor se estrelló contra un suburbio de San Diego, causando la muerte del piloto y un repartidor de UPS en tierra, además de incendiar viviendas. Se preparaba para aterrizar en el aeropuerto.

En diciembre de 2008, un avión de combate del Cuerpo de Marines se estrelló contra una casa en el barrio de University City de San Diego, provocando una explosión que mató a cuatro personas en su interior. El Cuerpo de Marines atribuyó el accidente a una falla mecánica y un error humano.

Con información de AP y AFP.