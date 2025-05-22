Quiénes son los fallecidos en el accidente de la avioneta que se estrelló en barrio de San Diego

Video Imágenes de la destrucción tras la caída de avioneta sobre casas en San Diego: al menos dos muertos

El accidente de la avioneta Cessna 550 que se estrelló la madrugada de este jueves en San Diego, California, tuvo entre sus víctimas a figuras de la escena musical anglosajona.

No está claro el balance total de muertos en el accidente.

Inicialmente, las autoridades dijeron que habían fallecido los dos tripulantes del avión, pero la Administración Federal de Aviación (FAA) dijo después que iban 6 personas a bordo.

El conocido promotor musical Dave Shapiro, cofundador de la agencia Sound Talent Group, figura entre las víctimas mortales del siniestro, según un comunicado de la empresa y reportes de medios.

Shapiro, de 42 años, era el dueño de la avioneta y tenía una licencia de piloto. El ejecutivo musical también era propietario de una escuela de vuelo llamada Velocity Aviation, y una compañía discográfica denominada Velocity Records, de acuerdo con su perfil de Linkedin.

Sound Talent Group confirmó el deceso de Shapiro, y también informó que otros dos de sus empleados, que no fueron identificados, murieron en la colisión de la aeronave.

Y de acuerdo con reportes de múltiples medios estadounidenses, Daniel Williams, antiguo baterista de la banda de metal hardcore The Devil Wears Prada, también murió en el accidente.

La banda publicó en la tarde de este jueves en Instagram una imagen de Williams, quien fue su baterista entre 2005 y 2016, acompañada de una leyenda con un emoticono de un corazón y el siguiente mensaje: "Sin palabras. Te debemos todos, te amamos por siempre".

En su cuenta en X, Williams, de 39 años, se identificaba como "compañero humano, fanático de Linux, los gadgets, el yoga y otros 'nerdismos'". En esta red su último mensaje fue del 14 de mayo, donde relataba estar "muy emocionado" de compartir que había aceptado un cargo de ingeniería de software en Apple.

Sound Talent Group representó a bandas de renombre

Sound Talent Group, fundada en 2018, ha representado a artistas como la banda pop estadounidense Hanson —intérpretes del hit 'MMMbop' de finales de los 90— la cantautora estadounidense Vanessa Carlton y el grupo de punk pop canadiense Sum 41.

La revista de cultura pop Variety reseñó que Shapiro ayudó a lanzar Sound Talent Group luego de que estuvieron en Agency Group y United Talent Agency. Entre sus representados figuraban bandas como Eve 6, Pierce the Veil, I Prevail, Set it Off, Silverstein, Parkway Drive and Story of the Year.

Bandas de rock estadounidenses como Rosecoloredworld y Concrete Castles y la banda japonesa de heavy metal Nemophila tienen contrato con Velocity Records de Shapiro.

Unos 100 evacuados por el accidente de la avioneta en San Diego

El avión se estrelló contra un vecindario de viviendas propiedad de la Marina estadounidense en San Diego debido a la niebla. Destruyó al menos una vivienda y numerosos vehículos aparcados en la calle.

El avión rozó las líneas eléctricas antes de estrellarse contra la casa, dijo Elliot Simpson, de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

Los escombros cubren el suelo después de que una avioneta se estrellara en un barrio de San Diego, California, incendiando casas y coches y obligando a evacuaciones a primera hora del jueves 22 de mayo de 2025. Imagen William Liang/AP



Varias personas resultaron heridas cuando intentaban huir tras el choque. Otras fueron atendidas por inhalación de humo, según las autoridades.

Al menos 100 personas fueron evacuadas y varias cuadras alrededor del sitio del impacto fueron acordonadas.

El avión de Shapiro despegó desde un pequeño aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, el miércoles en la noche, y voló a Wichita, en Kansas. Allí recargó combustible para seguir su ruta a San Diego.

La FAA dijo que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte liderará la investigación sobre el accidente.

