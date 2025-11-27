Los aviones de UPS inmovilizados tras el accidente mortal en Kentucky continuarán en tierra para inspecciones y reparaciones

Video Revelan nuevas imágenes del accidente y explosión del avión de UPS que dejó 14 muertos

El accidente mortal que sufrió un avión MD-11 de la flota de UPS Airlines a principios de noviembre en Kentucky y que causó la muerte de 14 personas, llevó a la empresa a inmovilizar sus aeronaves de este tipo y permanecerán en tierra por más tiempo de lo esperado.

La medida obedece a la necesidad de realizar inspecciones y posibles reparaciones en la flota de MD-11 y que podrían prolongarse hasta la temporada alta de entregas en Navidad, según informó la empresa el miércoles en un memorándum interno.

La aerolínea inmovilizó su flota de McDonnell Douglas MD-11 de forma indefinida mientras trabaja para cumplir con las directrices de la Administración Federal de Aviación (FAA), según el memorándum del presidente de UPS Airlines, Bill Moore, dirigido a los empleados.

En un principio se estimó que el proceso duraría semanas, pero ahora se prevé que se prolongue varios meses.

El 4 de noviembre se registró un trágico accidente aéreo con un MD-11 cuando su motor izquierdo se desprendió durante el despegue.

Las compañías de transporte de carga inmovilizaron sus flotas de McDonnell Douglas MD-11 poco después, antes de que se emitiera una directiva de la FAA.

"En cuanto a la flota de MD-11, la evaluación en curso de Boeing muestra que las inspecciones y las posibles reparaciones serán más extensas de lo que se esperaba inicialmente", escribió Moore.

Un vocero de UPS dijo en un comunicado que la empresa se basará en planes de contingencia para realizar las entregas a los clientes durante la temporada alta y que "se tomará el tiempo necesario para garantizar que todos los aviones sean seguros".

Los 109 aviones MD-11 restantes, con una antigüedad media de más de 30 años, se utilizan exclusivamente para transportar carga para empresas de paquetería. Los MD-11 representan alrededor del 9% de la flota aérea de UPS y el 4% de la flota de FedEx.

Boeing, que se hizo cargo de la fabricación de los MD-11 desde su fusión con McDonnell Douglas en 1997, dijo en un comunicado que está "trabajando diligentemente para proporcionar instrucciones y apoyo técnico a los operadores" para que puedan cumplir los requisitos de la FAA.

La FAA declaró que Boeing desarrollará los procedimientos de inspección y las medidas correctivas, pendientes de la aprobación de la agencia reguladora.

