De Alaska a Miami y Hawaii: esta es la lista preliminar de los aeropuertos que verían afectaciones en sus vuelos por el cierre de gobierno

Video EEUU cerraría partes del espacio aéreo si sigue el cierre del gobierno: resumen de las noticias del día

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) anunció el miércoles que reducirá un 10% del tráfico aéreo en 40 aeropuertos de EEUU a partir del viernes por la mañana, para mantener la seguridad durante el actual cierre del gobierno.

La medida busca paliar la escasez de controladores aéreos, ya que muchos se reportan enfermos al verse obligados a trabajar sin cobrar, lo que está provocando retrasos en vuelos en aeropuertos en todo el país.

La decisión, anunciada en conferencia de prensa por el secretario de Transporte, Sean Duffy, podría recortar miles de vuelos al día.

Los recortes entrarían en vigor la mañana del viernes y según explicó una fuente a ABC News, ese día afectarán a un 4% de los vuelos para ir aumentando progresivamente hasta llegar al 10 % para la semana próxima. Los vuelos que podrían verse afectados están programados entre las 6:00 am y las 10:00 pm, de acuerdo con el reporte de esa cadena.

La fuente citada por ABC News precisó que los vuelos internacionales estarán exentos por el momento. Por su parte, United Airlines informó que los vuelos internacionales de largo recorrido y los de conexión entre grandes centros no se verán afectados.

En la mañana de este jueves, la FAA aún no había publicado la lista oficial de los aeropuertos afectados, entre los que se incluirían algunos de los más concurridos del país, como ya adelantó el secretario de Transporte. Pero tanto ABC News como CBS accedieron a una lista preliminar coincidente, que aún no es definitiva y podría sufrir modificaciones, pues la FAA aún no ha emitido una orden final que obligue formalmente a las aerolíneas a reducir sus vuelos.

Esta es la lista preliminar de aeropuertos que verán recortes, con sus códigos:

Anchorage International (ANC) Hartsfield-Jackson Atlanta International (ATL) Boston Logan International (BOS) Baltimore/Washington International (BWI) Charlotte Douglas International (CLT) Cincinnati/Northern Kentucky International (CVG) Dallas Love (DAL) Ronald Reagan Washington National (DCA)

9 Denver International (DEN) 10 Dallas/Fort Worth International (DFW) 11 Detroit Metropolitan Wayne County (DTW)

12 Newark Liberty International (EWR)

13 Fort Lauderdale/Hollywood International (FLL)

14 Honolulu International (HNL)

15 Houston Hobby (HOU)

16 Washington Dulles International (IAD)

17 George Bush Houston Intercontinental (IAH)

18 Indianapolis International (IND)

19 New York John F. Kennedy International (JFK)

20 Las Vegas Harry Reid International (LAS)

21 Los Angeles International (LAX)

22 New York LaGuardia (LGA)

23 Orlando International (MCO)

24 Chicago Midway (MDW)

25 Memphis International (MEM)

26 Miami International (MIA)

27 Minneapolis/St. Paul International (MSP)

28 Oakland International (OAK)

29 Ontario International (ONT)

30 Chicago O'Hare International (ORD)

31 Portland International (PDX)

32 Philadelphia International (PHL)

33 Phoenix Sky Harbor International (PHX)

34 San Diego International (SAN)

35 Louisville International (SDF)

36 Seattle/Tacoma International (SEA)

37 San Francisco International (SFO)

38 Salt Lake City International (SLC)

39 Teterboro (TEB)

40 Tampa International (TPA)