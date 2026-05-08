Noticias El Pentágono publica fotos, videos y archivos secretos sobre OVNIs La administración de Donald Trump inició una desclasificación histórica de expedientes sobre fenómenos aéreos no identificados; la liberación incluye expedientes inéditos revisados por el FBI, la NASA y la ODNI

Video El Pentágono desclasifica archivos de OVNIS y permite al público sacar sus propias conclusiones

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este viernes 8 de mayo de 2026 la liberación inicial de archivos inéditos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados ( FANI, por sus siglas en inglés) -conocidos popularmente como OVNI (Objeto Volador No Identificado)-, en una medida que marca uno de los mayores esfuerzos de desclasificación gubernamental relacionados con objetos y eventos aéreos no explicados.

La publicación forma parte del Sistema Presidencial de Desclasificación e Informes de Encuentros ( PURSUE), impulsado por la administración del presidente Donald Trump.

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Publican archivos inéditos sobre FANI

La nueva colección de documentos, fotografías y videos será alojada en el portal GUERRA.GOV/OVNI y estará disponible para consulta pública sin necesidad de autorización previa; el Departamento de Guerra informó que los archivos se irán publicando de manera progresiva conforme avance el proceso de revisión y desclasificación.

Imagen fija infrarroja (en negro intenso) de un objeto no identificado sobre el oeste de Estados Unidos en diciembre de 2025. Imagen Foto A5 del FBI publicada por el Departamento de Guerra de EEUU.



El proyecto involucra a distintas dependencias federales, entre ellas la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional ( ODNI), el Departamento de Energía ( DOE), la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios ( AARO), así como del Promedio Industrial Dow Jones ( DOW), la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio ( NASA), el Buró Federal de Investigaciones ( FBI) y otros componentes de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos.

Trump impulsa política de transparencia sobre UAP

De acuerdo con el comunicado oficial, la publicación responde a la instrucción del presidente Trump de iniciar un proceso amplio de identificación y desclasificación de archivos relacionados con los Unidentified Aerial Phenomena ( UAP) o fenómenos aéreos no identificados.

Imágenes de archivo de la misión Apolo 17 a la Luna. El recuadro amarillo muestra una ampliación de la fotografía original donde se aprecian tres luces sobre el terreno lunar. Imagen NASA-UAP-VM6, Apolo 17, 1972 publicada por el Departamento de Guerra de EEUU.

Las autoridades estadounidenses señalaron que el objetivo es ofrecer “máxima transparencia” al público y permitir que los ciudadanos consulten directamente la información gubernamental disponible sobre estos casos.

El Departamento de Guerra precisó que, aunque todos los archivos fueron revisados por motivos de seguridad nacional, parte del material aún no ha sido analizado completamente para detectar posibles anomalías o explicaciones definitivas.

Imagen fija infrarroja (en negro intenso) de un objeto no identificado debajo de un helicóptero sobre el oeste de Estados Unidos en septiembre de 2025. Imagen Foto B7 del FBI publicada por el Departamento de Guerra de EEUU.

Funcionarios destacan alcance histórico de la medida

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que la liberación de documentos representa “una transparencia sin precedentes” respecto al conocimiento gubernamental sobre los FANI. Por su parte, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, señaló que la publicación es apenas la primera fase de un proceso conjunto de revisión y divulgación de archivos.

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El director del FBI, Kash Patel, destacó que el acceso público a los registros desclasificados ocurre “por primera vez en la historia”, mientras que el administrador de la NASA, Jared Isaacman, aseguró que la agencia continuará analizando los datos científicos relacionados con estos fenómenos y compartiendo los hallazgos que surjan de futuras investigaciones.