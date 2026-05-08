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“No tolero bien las amenazas”: Kathy Hochul responde a los comentarios de Tom Homan sobre el envío de agentes a Nueva York

Las tensiones aumentan a medida que los demócratas intentan poner límites a la agenda migratoria de la administración de Donald Trump, tras los esfuerzos de deportación, a menudo caóticos y violentos, del Partido Republicano

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Por:N+ Univision
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El responsable de la frontera, Tom Homan, ha amenazado con "inundar la zona" de agentes de inmigración si Nueva York aprueba proyectos de ley que limiten la coordinación local con la represión del gobierno federal.

Nueva York parece dispuesta a hacerlo de todos modos.

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“No tolero bien las amenazas”, dijo el jueves la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. “Vamos a aprobar lo que creemos que es importante para proteger a los neoyorquinos”.

Las tensiones aumentan a medida que los demócratas intentan poner límites a la agenda migratoria de la administración Trump, tras los esfuerzos de deportación, a menudo caóticos y violentos, del Partido Republicano.

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Las medidas que Nueva York impulsa vs ICE

Las propuestas, que aún no están finalizadas, prohibirían a las fuerzas del orden estatales y locales celebrar acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) o actuar como agentes civiles de inmigración, y negarían al ICE el acceso a lugares sensibles como escuelas u hospitales sin una orden judicial.

La gobernadora demócrata también está impulsando una medida para prohibir que los agentes del orden federales, estatales y locales usen mascarillas mientras están de servicio, junto con una medida que crea una vía para que las personas demanden a los agentes del ICE.

Hochul, quien el jueves anunció que había llegado a un acuerdo con los líderes legislativos para incluir las propuestas de inmigración en el presupuesto estatal, dijo que el estado los ayudaría a "perseguir a los criminales más peligrosos, a los violentos, a los peores de los peores".

“Esto no limita nuestra capacidad para ayudar en situaciones delictivas y quiero que la gente lo entienda, pero, Dios mío, esto ha llegado demasiado lejos”, dijo.

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Homan declaró esta semana a Fox News que "por supuesto que vamos a aumentar mucho la plantilla" si Nueva York sigue adelante con las propuestas.

"Pueden poner todos los obstáculos que quieran, pero vamos a hacer este trabajo", dijo.

Homan y Hochul se reunieron en el Capitolio del estado de Nueva York a principios de este año, y aunque la reunión fue privada, la gobernadora declaró a los periodistas el jueves que Homan le había dicho que "la era de los repuntes ha terminado".

Bruce Blakeman, candidato republicano a gobernador, criticó las propuestas de Hochul afirmando que el acuerdo de su condado de Long Island con ICE ha tenido éxito en expulsar a "gente mala de nuestra comunidad" y ha dado como resultado esfuerzos ordenados para el cumplimiento de las leyes de inmigración.

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