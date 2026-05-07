Noticias Crucero de Disney bajo investigación por pornografía infantil; 28 detenidos en operativo de la CBP Tras las detenciones, se procedió a la cancelación de visas y a la repatriación de los implicados a sus países de origen; entre ellos se encontraban 26 personas de Filipinas, una de Portugal y otra de Indonesia, en un caso que rápidamente escaló a nivel internacional

Video Detención de empleados de cruceros fue para arrestar a 28 miembros de red de pornografía infantil

Un escándalo ha sacudido a un crucero de Disney a tracado en San Diego, California, luego de un operativo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ( CBP, por sus siglas en inglés), realizado entre el 23 y el 27 de abril. Lo que en un inicio se percibía como una intervención rutinaria, terminó revelando una investigación mucho más delicada relacionada con material de explotación sexual infantil ( CSEM).

Investigación por CSEM dentro de crucero Disney

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En medio del despliegue, fueron detenidas 28 personas, entre ellas tripulantes del propio crucero. La operación, que en un principio se pensó que estaba dirigida contra temas migratorios, dio un giro inesperado al confirmarse que formaba parte de una investigación por delitos vinculados al CSEM.

De acuerdo con la CBP, 27 de los 28 arrestados habrían estado involucrados en la recepción, posesión, transporte, distribución o visualización de este tipo de material. Tras las detenciones, se procedió a la cancelación de visas y a la repatriación de los implicados a sus países de origen; entre ellos se encontraban 26 personas de Filipinas, una de Portugal y otra de Indonesia, en un caso que rápidamente escaló a nivel internacional.

Disney Cruise Line responde ante las acusaciones

La situación tomó mayor notoriedad cuando Disney Cruise Line confirmó a Variety que colaboró con las autoridades y reiteró su política de tolerancia cero. La compañía explicó que la mayoría de los detenidos no eran empleados directos, y que aquellos que sí tenían vínculo laboral ya no forman parte de la empresa.

El momento del operativo quedó registrado por pasajeros del crucero Disney Magic , quienes grabaron en video las detenciones realizadas por agentes migratorios. En una de las escenas más comentadas, una turista identificada como Dharmi Mehta reconoció a un camarero mientras era arrestado, lo que reforzó el impacto del caso entre los viajeros.

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Tripulación internacional detenida aún sin identificar

Hasta ahora, la CBP no ha revelado la identidad de los detenidos ni ha confirmado qué otros cruceros estuvieron involucrados en la operación. La investigación continúa abierta y ha generado atención pública por la magnitud del operativo y por la presencia de tripulantes internacionales en el caso.

Aunque inicialmente hubo confusión sobre el objetivo de la intervención, el caso ha adquirido relevancia internacional y permanece bajo revisión de las autoridades competentes.