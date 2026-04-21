NASA El Curiosity Mars Rover de la NASA descubre más componentes básicos de la vida en Marte El rover Curiosity taladró una roca marciana que tras años de estudio arrojó la presencia de moléculas orgánicas consideradas elementales para el desarrollo de la vida.

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Años de estudio de una roca marciana en un laboratorio dieron un resultado asombroso: la pieza perforada y analizada por el rover Curiosity de la NASA en 2020 contiene la colección más diversa de moléculas orgánicas jamás encontrada en Marte, dijo este martes la NASA.

"De las 21 moléculas que contienen carbono identificadas en la muestra, siete de ellas se detectaron por primera vez en Marte", indica un boletín de prensa de la agencia espacial estadounidense.

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Los científicos no tienen forma de saber si estas moléculas orgánicas se formaron mediante procesos biológicos o geológicos —ambas posibilidades son válidas—, "pero su descubrimiento ha vuelto a confirmar que el Marte antiguo poseía las condiciones químicas adecuadas para albergar vida", indica la NASA.

Estas moléculas se suman a una lista cada vez mayor de compuestos que se sabe que se conservan en las rocas incluso tras miles de millones de años de exposición a la radiación marciana, capaz de descomponerlas con el paso del tiempo.

La muestra de roca, apodada 'Mary Anning 3' en honor a una coleccionista de fósiles y paleontóloga inglesa, fue recogida en una zona del Monte Sharp que hace miles de millones de años estaba cubierta de lagos y arroyos. Este oasis surgió y se secó en múltiples ocasiones en el pasado remoto del planeta, lo que acabó enriqueciendo la zona con minerales arcillosos, que son especialmente eficaces para conservar compuestos orgánicos —moléculas que contienen carbono, que son los componentes básicos de la vida y se encuentran en todo el sistema solar.

Entre las moléculas recién identificadas se encuentra un heterociclo de nitrógeno, un anillo de átomos de carbono que incluye nitrógeno. Este tipo de estructura molecular se considera un predecesor del ARN y el ADN, dos ácidos nucleicos que son clave para la información genética.

"Ese hallazgo es bastante significativo porque estas estructuras pueden ser precursores químicos de moléculas más complejas que contienen nitrógeno", dijo la autora principal del artículo, Amy Williams, de la Universidad de Florida en Gainesville.

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"Nunca antes se habían encontrado heterociclos de nitrógeno en la superficie marciana ni se habían confirmado en meteoritos marcianos".

Otro hallazgo emocionante fue el benzotiofeno, una molécula que contiene carbono y azufre y que se ha encontrado en muchos meteoritos. Algunos científicos creen que estos meteoritos, junto con las moléculas orgánicas que contienen, fueron los que dieron origen a la química prebiótica en el sistema solar primitivo.

Los resultados se detallan en un nuevo artículo publicado este martes en Nature Communications.

Los éxitos del Curiosity

El rover Curiosity de la NASA aterrizó en 2012 en el lecho de un antiguo lago conocido como el cráter Gale, y desde entonces ha estado buscando indicios de posible vida pasada.

El rover, del tamaño de un automóvil, llevaba dos tubos de una sustancia química llamada TMAH, capaz de descomponer la materia orgánica para determinar de qué está compuesta.

"Este experimento nunca se había realizado antes en otro mundo", declaró a la AFP Amy Williams, una astrobióloga que trabaja en la misión Curiosity.

El equipo estaba bajo presión porque solo tenían "dos oportunidades para hacerlo bien", añadió Williams, autora principal de un nuevo estudio que describe los resultados.

"Lo mismo que cayó sobre Marte en forma de meteoritos es lo que cayó sobre la Tierra, y probablemente proporcionó los componentes básicos para la vida tal y como la conocemos en nuestro planeta", afirmó Williams.

Exploraciones canceladas

Estos hallazgos todavía no pueden demostrar que la vida —ni siquiera pequeños organismos microbianos— haya prosperado alguna vez en Marte.

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Una forma de poder hacer tal "afirmación extraordinaria" sería traer algunas rocas marcianas a la Tierra para que los científicos puedan estudiarlas más de cerca, dijo Williams.

El rover Perseverance de la NASA ya ha recolectado un montón de rocas para dicha misión, llamada Mars Sample Return.

Sin embargo, la misión ha sido efectivamente cancelada por la administración del presidente Donald Trump tras una votación del Congreso en enero.

Las misiones futuras aún podrían beneficiarse de la demostración de Curiosity de que los experimentos que utilizan el químico TMAH funcionan en otros mundos, según el nuevo estudio publicado en Nature Communications.

El rover Rosalind Franklin de la Agencia Espacial Europea (ESA), que cuenta con una broca mucho más larga que la del Curiosity, llevará el compuesto químico a Marte.

Tras años de retrasos, la NASA anunció la semana pasada que el rover de la ESA tiene previsto despegar hacia el planeta rojo a finales de 2028.