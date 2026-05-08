EEUU creó 115,000 empleos en abril y el desempleo se mantuvo en el 4.3%

Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | viernes 8 de mayo de 2026

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés) informó este viernes 8 de mayo de 2026 que el empleo total no agrícola aumentó en 115.000 puestos durante abril, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 4,3%.