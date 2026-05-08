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EEUU creó 115,000 empleos en abril y el desempleo se mantuvo en el 4.3%

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés) informó este viernes 8 de mayo de 2026 mientras que la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 4,3%

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La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés) informó este viernes 8 de mayo de 2026 que el empleo total no agrícola aumentó en 115.000 puestos durante abril, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 4,3%.

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