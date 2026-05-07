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Gobierno de EEUU anuncia revisión de 53 Consulados de México, podrían cerrar algunos, reporta CBS

Estados Unidos emprendió la revisión de consulados mexicanos; se anticipa que pueda ordenarse el cierre de algunos de ellos

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El Departamento de Estado llevará a cabo la revisión de los 53 consulados de México en Estados Unidos, según dio a conocer la cadena de noticias CBS. El departamento a cargo de Marco Rubio podría cerrar algunas sedes diplomáticas mexicanas.

CBS atribuye la revisión a las tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos derivadas de la muerte dos agentes de la CIA en Chihuahua y la solicitud de extradición de 10 funcionarios mexicanos.

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El 6 de mayo, el presidente Donald Trump aseguró que “si México no hace su trabajo, lo haremos nosotros”, en referencia al combate al crimen organizado.

México es el país que mantiene la mayor red de consulados en Estados Unidos, pero ahora estas oficinas estarán bajo escrutinio.

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Un funcionario del Departamento de Estado aseguró a la cadena CBS que se emprenderá una revisión de las 53 oficinas consulares de México. La revisión tendría el fin de reflejar en la política exterior estadounidense las prioridades del gobierno de Trump.

Al respecto Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, declaró:

“El Departamento de Estado revisa constantemente todos los aspectos de las relaciones exteriores estadounidenses para garantizar que estén en consonancia con la agenda de política exterior Estados Unidos Primero del presidente y que promuevan los intereses estadounidenses”.
Dylan Johnson, subsecretario

¿Por qué revisarán los consulados de México en Estados Unidos?

En el pasado, Donald Trump ha ordenado el cierre de consulados de países con los que mantenía tensiones. En 2017, durante su primer mandato, exigió el cierre del consulado de Rusia en San Francisco, así como de las oficinas diplomáticas en Washington y Nueva York.

Además, en 2020 ordenó a China el cierre de su consulado en Houston. En aquella ocasión se alegaron posibles casos de espionaje y robo de propiedad intelectual.

En las últimas semanas, la relación bilateral entre México y Estados Unidos se ha tensado tras la muerte de dos agentes estadounidenses en un accidente automovilistico luego de un operativo en la sierra de Chihuahua.

A esto se debe agregar la petición de extradición que realizó el gobierno de Donald Trump sobre diez funcionarios mexicanos, incluidos el ahora exgobernador de Sinaloa, México, Rubén Rocha Moya y el senador izquierdista, Enrique Inzunza.

Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores no se ha pronunciado sobre esta revisión de los consulados mexicanos en Estados Unidos.

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