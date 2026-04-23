Noticias Operación ‘Gangsta’s Paradise’: FBI detiene a 30 miembros de ‘La Eme', una mafia mexicana en California El director del FBI, Kash Patel, describió al grupo criminal de la Mafia Mexicana “La Eme” como la “banda de bandas”, por su influencia sobre múltiples pandillas callejeras hispanas en el sur de California

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El sur de California aún estaba en penumbra cuando comenzó a moverse uno de los operativos federales más fuertes en lo que va del año. Antes del amanecer de este jueves 23 de abril, equipos del Buró Federal de Investigaciones ( FBI) irrumpieron de manera simultánea en distintos inmuebles del condado Orange y, en cuestión de minutos, decenas de agentes comenzaron a ejecutar órdenes de cateo.

Redadas en la operación Gangsta’s Paradise

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La operación fue identificada como ‘ Gangsta’s Paradise’, un nombre que, de forma llamativa, coincide con el famoso tema de 1995 interpretado por el famoso rapero Coolio. Sin embargo, las autoridades no establecieron ninguna relación ni inspiración con la canción que retrata la vida en entornos atravesados por la violencia, la pobreza y la marginalidad.

El principal objetivo del operativo era ‘La Eme’, un grupo criminal presuntamente perteneciente a la Mafia Mexicana, a la que el director del FBI, Kash Patel, describió como la “banda de bandas” por su influencia sobre múltiples pandillas hispanas en el sur de California.

Según informó Patel, fueron 30 los operativos ejecutados de forma casi simultánea en el condado Orange. En esos puntos, agentes federales detuvieron a 30 presuntos integrantes de la organización; entre los detenidos se encuentran individuos señalados por las autoridades como presuntos asesinos, traficantes de drogas y extorsionadores vinculados directamente con la pandilla ‘La Eme’.

Durante los cateos se aseguraron armas de fuego y drogas ilegales. De acuerdo con reportes oficiales, los cateos y detenciones fueron parte de un despliegue cuidadosamente coordinado que buscaba desarticular células operativas en distintos niveles de la estructura criminal.

Mafia Mexicana

lidera pandillas en California

El operativo no fue aislado, sino parte de una estrategia federal más amplia para intervenir redes criminales organizadas en el sur de California, donde la Mafia Mexicana mantiene influencia sobre diversas pandillas callejeras, funcionando como una especie de eje de control, según el comunicado del propio FBI.

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Hasta ahora, las autoridades no han revelado los nombres ni alias de los detenidos; se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles conforme avance la investigación.

A través de su cuenta en X, el director del FBI, Kash Patel, destacó la coordinación entre agencias y equipos participantes en la operación. “Bien hecho a nuestros agentes, grandes socios y equipos que ejecutaron de manera brillante”, afirmó luego de confirmarse el resultado de las redadas.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta. Los materiales asegurados -armas, drogas y evidencia recolectada en los distintos puntos intervenidos— siguen siendo analizados por las autoridades federales.