Noticias

Director del FBI, Kash Patel, presenta demanda por difamación de 250 millones de dólares a la revista The Atlantic

Según la periodista, Fitzpatrick consultó a más de dos docenas de personas que hablaron en condición de anonimato acerca de Patel

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video FBI revela nuevos detalles sobre el caso del espía de Cuba, Víctor Manuel Rocha

Este lunes 20 de abril, el director del FBI, Kash Patel, demandó a la revista The Atlantic por un artículo en el que se señalaba la preocupación de sus colegas por su “consumo excesivo de alcohol”.

Patel amenazó a la revista antes y después de que se publicó el artículo de la periodista Sarah Fitzpatrick y enfatizó que los vería en el tribunal y que trajeran su chequera.

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

Lori Chavez-DeRemer dejará su cargo en la Secretaría de Trabajo, informó La Casa Blanca
1 mins

Lori Chavez-DeRemer dejará su cargo en la Secretaría de Trabajo, informó La Casa Blanca

Estados Unidos
Se registran 50 tiroteos en el país en las últimas 48 horas
2 mins

Se registran 50 tiroteos en el país en las últimas 48 horas

Estados Unidos
Los 8 niños de Luisiana fueron asesinados mientras dormían, revelan autoridades
2 mins

Los 8 niños de Luisiana fueron asesinados mientras dormían, revelan autoridades

Estados Unidos
Detenida en Texas por ICE la esposa de un sargento en activo del Ejército de Estados Unidos
2 mins

Detenida en Texas por ICE la esposa de un sargento en activo del Ejército de Estados Unidos

Estados Unidos
Trump leerá la Biblia desde la Casa Blanca tras choque con el papa León XIV y polémica por imagen de IA
1 mins

Trump leerá la Biblia desde la Casa Blanca tras choque con el papa León XIV y polémica por imagen de IA

Estados Unidos
Entre libros infantiles y canciones, Obama y Mamdani se reúnen en Nueva York
1 mins

Entre libros infantiles y canciones, Obama y Mamdani se reúnen en Nueva York

Estados Unidos
Paracaidista se estrella contra una pantalla en estadio Virginia Tech
1 mins

Paracaidista se estrella contra una pantalla en estadio Virginia Tech

Estados Unidos
La sequía en EEUU impulsa el aumento de precios de alimentos y afecta a la oferta de agua
3 mins

La sequía en EEUU impulsa el aumento de precios de alimentos y afecta a la oferta de agua

Estados Unidos
Estados Unidos y Filipinas inician ejercicios militares en medio del conflicto en Medio Oriente
1 mins

Estados Unidos y Filipinas inician ejercicios militares en medio del conflicto en Medio Oriente

Estados Unidos
Mueren una mujer y sus seis hijos tras explosión en vivienda en Pensilvania
1 mins

Mueren una mujer y sus seis hijos tras explosión en vivienda en Pensilvania

Estados Unidos

¿Qué dice la demanda?

De acuerdo con CNN, en la demanda de 250 millones de dólares mencionan que The Atlantic publicó el artículo de Sarah Fitzpatrick con “real malicia”, en donde dicen que Patel es un “alcohólico incapaz” de desempeñar las funciones de su cargo, una amenaza para la seguridad pública y que ha dejado que el alcohol influya en las decisiones de sus investigaciones penales.

Según la periodista, Fitzpatrick consultó a más de dos docenas de personas que hablaron en condición de anonimato acerca de Patel. Tanto personal de agencias de seguridad e inteligencia como miembros del Congreso y operadores políticos expresaron que la administración de Patel es un “fracaso administrativo”.

Video En video: congresistas presionan a Patel a revelar si Trump aparece en los archivos del caso Epstein

¿Qué dijo The Atlantic?

La periodista Fitzpatrick dijo en una entrevista para MS NOW que respaldan cada palabra del reportaje y que cuentan con excelentes abogados.

Asimismo, un portavoz de The Atlantic mencionó que respaldaban la cobertura de Kash Patel y que defendían a sus periodistas frente a esta demanda sin fundamento.

Video Despiden a 6 agentes del FBI que investigaron documentos clasificados de Trump
Relacionados:
NoticiasFBI

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ser mi... novia?
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
Doménica Montero
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX