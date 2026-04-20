Noticias Director del FBI, Kash Patel, presenta demanda por difamación de 250 millones de dólares a la revista The Atlantic Según la periodista, Fitzpatrick consultó a más de dos docenas de personas que hablaron en condición de anonimato acerca de Patel

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Este lunes 20 de abril, el director del FBI, Kash Patel, demandó a la revista The Atlantic por un artículo en el que se señalaba la preocupación de sus colegas por su “consumo excesivo de alcohol”.

Patel amenazó a la revista antes y después de que se publicó el artículo de la periodista Sarah Fitzpatrick y enfatizó que los vería en el tribunal y que trajeran su chequera.

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¿Qué dice la demanda?

De acuerdo con CNN, en la demanda de 250 millones de dólares mencionan que The Atlantic publicó el artículo de Sarah Fitzpatrick con “real malicia”, en donde dicen que Patel es un “alcohólico incapaz” de desempeñar las funciones de su cargo, una amenaza para la seguridad pública y que ha dejado que el alcohol influya en las decisiones de sus investigaciones penales.

Según la periodista, Fitzpatrick consultó a más de dos docenas de personas que hablaron en condición de anonimato acerca de Patel. Tanto personal de agencias de seguridad e inteligencia como miembros del Congreso y operadores políticos expresaron que la administración de Patel es un “fracaso administrativo”.

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¿Qué dijo The Atlantic?

La periodista Fitzpatrick dijo en una entrevista para MS NOW que respaldan cada palabra del reportaje y que cuentan con excelentes abogados.

Asimismo, un portavoz de The Atlantic mencionó que respaldaban la cobertura de Kash Patel y que defendían a sus periodistas frente a esta demanda sin fundamento.