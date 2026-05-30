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Trump retira su apoyo al Centro Kennedy tras fallo de un juez: 'No tengo interés en continuar'

El mandatario se pronunció diciendo que "nunca ha habido un presidente de los Estados Unidos que haya sido tratado tan injustamente por los tribunales" como él

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Por:N+ Univision
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Video Revés judicial para Trump: Juez ordena retirar su nombre del Kennedy Center

El presidente Donald Trump retiró su apoyo a la renovación del Centro John F. Kennedy, ubicado en Washington, luego de que el juez Christopher Cooper instruyó a las autoridades del recinto eliminar su nombre y suspender el plan de cierre para las obras de construcción.

Luego de darse a conocer la decisión del juez Cooper, el presidente Trump emitió un mensaje vía Truth Social en donde recordó que el impartidor de justicia fue designado por el demócrata Barack Obama. Además, sostuvo que no tiene “ningún interés” en continuar apoyando la obra.

A menos que tenga la libertad de hacer lo que mejor sé hacer, revivir esta institución, física, financiera y artísticamente, no tengo ningún interés en continuar lo que solo podría ser un viaje sin esperanza hacia el "País de Nunca Jamás".
Donald Trump, presidente de EEUU


Señaló que el Centro Kennedy ha perdido a lo largo de los años cientos de millones de dólares y que cuenta con daños estructurales. “No puedo involucrarme en una situación donde se permite que el peligro para el público prospere a plena vista”, dijo el presidente Trump.

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Agregó que le “enorgullecía enormemente” tomar las riendas de esa institución para convertirla en “un gran y prestigioso ganador para Washington”. Pero que, tras la decisión, tanto el juez Cooper como la izquierda radical preferirían “verla morir antes que permitir que el presidente Trump la transforme”.

Tras la decisión, anunció que trabajarán con el Congreso para transferirles la “institución fallida” para que sean ellos quienes decidan qué hacer con ella.

He instruido al Departamento de Comercio para que haga todos los arreglos necesarios con el Congreso para permitir la transferencia total de esta institución, otorgándoles la responsabilidad de su operación, mantenimiento y administración.
Donald Trump, presidente de EEUU

Dos semanas para retirar el nombre "Trump" al Kennedy Center

El juez federal, Christopher Cooper, ordenó este viernes 29 de mayo de 2026 retirar el nombre del presidente Donald Trump del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, D.C. y frenar temporalmente el plan de cierre del emblemático recinto cultural durante dos años.

En dos resoluciones emitidas este viernes, el juez concedió parcialmente la solicitud presentada por la representante Joyce Beatty, demócrata por Ohio, quien buscaba una orden judicial preliminar para impedir que el presidente republicano implementara medidas para cerrar el centro.

Como parte del fallo, Cooper instruyó a las autoridades del Kennedy Center a eliminar el nombre de Donald Trump del recinto en un plazo máximo de dos semanas.

Tras ello, el presidente Trump dijo que "nunca ha habido un presidente de los Estados Unidos que haya sido tratado tan injustamente por los tribunales" como él.

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