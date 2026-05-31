washington Un tanque de productos químicos azotó el corazón de un pueblo industrial del estado de Washington Un accidente en una empresa papelera no solo cobró 11 vidas: también sembró incertidumbre sobre el futuro de una fábrica que sostiene la economía de todo un pueblo en Washington

Video Tragedia industrial en Washington deja un saldo de 11 posibles personas fallecidas

Desde la ventana de su sala, el senador estatal de Washington, Jeff Wilson, puede ver la fábrica de papel donde un tanque de productos químicos se rompió esta semana en Longview, causando la muerte de 11 personas. Solía trabajar allí como propietario de una empresa de limpieza ambiental, y cuando escuchó pasar las sirenas, llamó a su hijo, que trabaja en el complejo industrial, para asegurarse de que estuviera a salvo.

“Personalmente, he estado dentro y cerca de ese tanque muchas veces”, dijo Wilson, quien ha vivido en Longview durante 56 años. “Les aseguro que todos conocemos a alguien allí… Las víctimas son nuestros amigos y vecinos”.

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El tanque, que contenía más de 500,000 galones de una mezcla utilizada para descomponer la madera para la fabricación de papel, colapsó el martes por la mañana en la empresa Nippon Dynawave Packaging Co. La ruptura expulsó una avalancha de productos químicos cáusticos lo suficientemente potentes como para volcar camionetas y dañar los edificios de la planta.

El desastre químico, uno de los accidentes laborales más mortíferos en Estados Unidos en las últimas décadas, ha golpeado el corazón de una comunidad donde generaciones de familias han trabajado en las fábricas locales. Las autoridades anunciaron el sábado que recuperaron e identificaron a las últimas víctimas del lugar.

La propia ciudad de Longview fue fundada por un magnate de la madera para dar soporte a los primeros aserraderos que se establecieron allí, y a lo largo de sus aproximadamente cien años de historia, la vida de sus residentes se ha entrelazado con las industrias maderera y papelera.

Apoyar a las víctimas y preocuparse por el futuro

Además de la preocupación inmediata por brindar apoyo a las familias afectadas, también existe inquietud sobre lo que el accidente podría significar para el futuro de la planta: proporciona empleos cruciales en una industria que alguna vez impulsó la economía de la región boscosa, pero que ha disminuido en las últimas décadas.

La empresa matriz de la planta, Nippon Paper Group, con sede en Tokio, declaró en un comunicado que estaba evaluando el impacto del accidente en sus resultados financieros.

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“Anoche, durante las vigilias, personas que trabajan en las fábricas me dijeron que están orgullosas de sus empleos y de su trabajo, y que no quieren perderlo”, declaró el miércoles a los periodistas la representante estadounidense Marie Gluesenkamp Perez, cuyo distrito incluye Longview.

Los residentes que hablaron con Associated Press también destacaron la importancia de esos empleos para la ciudad.

“Si eres camarera, trabajas en un supermercado, eres maestra, auxiliar de educación como lo fui yo durante 30 años, aquí todo el mundo conoce a alguien y está emparentado con alguien de estas fábricas”, dijo Cindy Stiebritz en la tienda de antigüedades donde trabaja como voluntaria.

Generaciones en los molinos

Stiebritz contó que los padres de su marido se conocieron mientras trabajaban en la empresa maderera propiedad del fundador de la ciudad, Robert A. Long.

“Esos molinos son la columna vertebral de este pueblo”, añadió Stiebritz. “Sientes que has perdido a parte de tu familia”.

La zona industrial de Longview se extiende a lo largo del río Columbia y alberga empresas madereras, papeleras y químicas. Muchos residentes de esta ciudad de casi 40.000 habitantes pueden ver las instalaciones o el vapor que emana de las calderas desde sus casas, o percibir el olor sulfuroso de la industria de la pulpa y el papel.

La historia de la industria molinera de la ciudad también está presente en su centro, donde la plaza RA Long funciona como un punto de referencia central y lugar de encuentro, incluso para la vigilia celebrada tras el desastre. Un parque alrededor de un lago artificial, otro proyecto de Long, ofrece un oasis de vegetación donde los peatones disfrutan de sus senderos o de las calles arboladas cercanas.

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Las autoridades indicaron que la causa del colapso del tanque aún está bajo investigación. La planta, que data de 1953 y emplea a unas 1,000 personas, fabrica material para pañuelos de papel, papel de imprenta, vasos, platos, cajas de cartón y otros productos.

Según las campañas de recaudación de fondos organizadas para las familias de las víctimas, entre los fallecidos se encuentran un abuelo que siempre estaba dispuesto a ayudar a cualquiera; dos hermanos, uno de los cuales era el único sostén de su pareja y sus tres hijos; y un esposo que dejó dos hijos y una esposa con un bebé en camino.

Brianna Pesio, camarera del restaurante Mill City Grill en el centro de la ciudad, contó que su padre lleva más de 30 años trabajando en la planta. Describió el miedo que sintió el martes por la mañana cuando su hermano, que trabaja en el aserradero de al lado, le dijo que no podía contactar con él.

“No sabía si había perdido a mi papá o no”, dijo Pesio, cuyo esposo también trabaja en una fábrica de papel. “Conduje hasta la casa de mi papá y golpeé su puerta hasta que se despertó. Acababa de terminar su turno a las 5 de la mañana”.

En el cercano Country Folks Deli, Gayle Leavitt, camarera veterana, comentó que sus suegros también trabajaron en la fábrica durante décadas y añadió: "Así es como este pueblo ha sobrevivido".

'Este no es el mundo virtual'

Los representantes de la zona se hicieron eco del orgullo que sienten los residentes por los aserraderos y de la importancia económica de los empleos bien remunerados que ofrecen en una región donde otras zonas se han visto gravemente afectadas por el declive de la industria maderera.

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“Este es un lugar donde personas reales fabrican productos reales. “Esto no es el mundo virtual”, declaró el representante estatal Jim Walsh en una conferencia de prensa en la planta el martes. “Los productos reales y la industria real siempre conllevan riesgos. Pero es nuestra responsabilidad asegurarnos de que riesgos como este se gestionen adecuadamente y, en la medida de lo posible, se controlen”.

Stiebritz, la voluntaria de la tienda de antigüedades, dijo que espera que las autoridades descubran la causa "para que no vuelva a suceder".

“Si de todo esto sale algo bueno, espero que se puedan salvar vidas”, dijo, con los ojos llorosos al pensar en los niños que han perdido a sus padres.

“Este pueblo es como una familia. Es una gran familia”, añadió. “Pero saldremos adelante. Somos fuertes. Tenemos mucho amor”.