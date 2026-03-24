Ola de calor Ola de calor histórica no da tregua: ¿Dónde se esperan temperaturas de hasta 90º F? Luego de romper récords de temperatura en al menos 14 estados durante marzo, la ola de calor sin precedentes continuará afectando a Estados Unidos, advierten meteorólogos.

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Una intensa ola de calor sigue avanzando por Estados Unidos con temperaturas que pueden llegar a ser de hasta 90 ºF en varias partes del país.

Los termómetros comenzaron a dispararse en el suroeste, donde ya se rompieron récords de calor en al menos 14 estados. Solo entre miércoles y sábado pasados, al menos 479 estaciones meteorológicas registraron máximos históricos para marzo, según el Centro Nacional de Información Ambiental.

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El meteorólogo Gregg Gallina, del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), advirtió que “básicamente hará calor en todo Estados Unidos” y destacó que la extensión del área afectada es inusual.

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¿Dónde se esperan hasta 90º F?

Las temperaturas rondarán los 90 ºF en las llanuras del sur y el centro del país a mitad de semana, mientras el calor se expande hacia el valle del Misisipi. Cerca de un tercio de los 48 estados continentales podría acercarse a sus récords históricos para esta época del año.

El origen está en una cúpula de calor, un sistema de alta presión que atrapa aire caliente. En ciudades como Flagstaff, Arizona, se esperan hasta 12 días consecutivos superando marcas previas de marzo, según el meteorólogo Jeff Masters.

Lo que está ocurriendo es que la corriente en chorro —que desplaza los sistemas meteorológicos de oeste a este— está prácticamente atascada tan al oeste como las tormentas que han causado inundaciones en Hawaii, dijeron Masters y Gallina, citados por AP.

Calor récord antes de un cambio brusco

El pico del calor se alcanzará el miércoles, con temperaturas entre 25 y 35 grados por encima del promedio en regiones del oeste y centro del país, de acuerdo con pronósticos oficiales.

El calor se extenderá desde Texas hasta el valle de Ohio, mientras en el noroeste del Pacífico se esperan lluvias y nieve en zonas montañosas desde el miércoles.

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Sin embargo, el alivio podría llegar pronto. Un frente frío impulsado por un sistema de bajas presiones del Pacífico, que entrará por el noroeste y avanzará hacia el sur y este del país a partir de mitad de semana, provocando tormentas fuertes desde el valle del Misisipi hasta el valle de Ohio.

Ese mismo sistema traerá un descenso marcado de temperaturas, con valores entre 10 y 15 grados por debajo del promedio en algunas zonas, además de posibles nevadas en el norte.

Aun así, especialistas advierten que la magnitud y extensión de este episodio lo colocan entre los eventos de calor más amplios registrados en marzo en Estados Unidos.