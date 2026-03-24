Ola de calor ¿Cuándo se acaba la ola de calor? Meteorólogos pronostican varios días de altas temperaturas Los meteorólogos ya tienen un pronóstico claro de cuándo esperan que termine la ola de calor.

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La intensa ola de calor que afecta a gran parte de Estados Unidos al parecer ya tiene los días contados. Meteorólogos prevén que las temperaturas elevadas se van a ir, aunque quizá no sea pronto.

Gran parte de Estados Unidos enfrenta altas temperaturas ante una ola de calor que se considera histórica y que puede romper 200 récords.

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El fenómeno ya ha dejado cifras récord

El meteorólogo Gregg Gallina, del Centro de Predicción del NWS, explicó que lo inusual del evento de temperaturas anormalmente altas es su extensión, por la porción tan significativa del territorio nacional que abarca.

La intensidad del calor aumentará antes de mitad de semana. Para el miércoles, se esperan temperaturas cercanas a los 90 ºF en las llanuras del sur y centro, con valores entre 25 y 35 grados por encima del promedio en varias regiones.

Este calor persistirá varios días antes de que llegue un cambio significativo, el mencionado frente frío, que avanzará hacia el centro y este del país a partir de mediados de semana.

¿Cuántos días hara calor?

El meteorólogo Gregg Gallina, del Centro de Predicción del Clima del Servicio Meteorológico Nacional, dio un panorama no muy alentador al señalar que la ola de calor no va a desaparecer por un tiempo; quizá hasta mediados de la próxima semana, cuando comience abril.

Básicamente hará calor en todo Estados Unidos (...) El área de temperaturas récord es sumamente grande. Eso es lo que es realmente extraño. Gregg Gallina, meteorólogo



Se espera que la cúpula de calor —en que la elevada presión actúa como la tapa de una olla, atrapando aire caliente sobre una región— dejará a Flagstaff, Arizona, con 11 o 12 días seguidos de temperaturas por encima del récord previo para el mes de marzo en la ciudad, explicó el meteorólogo Jeff Masters, de Yale Climate Connections.

Por su parte, Gallina comentó que el desplazamiento de la cúpula en dirección este se traducirá en temperaturas cercanas a los 90 Fahrenheit para el miércoles sobre las llanuras del sur y del centro. Alrededor de una tercera o cuarta parte de los 48 estados continentales de Estados Unidos rondarán su marca histórica de temperatura para el mes de marzo, agregó Gallina.

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"Un frente frío se espera que traiga algo de alivio al calor a mediados o finales de semana, según avance hacia el sur una borrasca del Pacífico que llegará al noroeste este martes",

señaló el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

"Este frente vendrá acompañado de probabilidades de lluvia, incluyendo la posibilidad de nieve o precipitaciones mixtas en la zona norte y tormentas eléctricas desde el valle medio del Misisipi hasta el valle del Ohio. Aire mucho más frío llegará tras el paso del frente, con temperaturas que se espera que desciendan a 10-15 grados por debajo del promedio", agrega el boletín del NWS.

Esto pondrá fin a la actual ola de calor que ha dejado cifras de récord por gran parte del país, con al menos 14 estados registrando temperaturas récord para marzo.