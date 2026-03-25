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¿Mucho calor cerca de ti? Aquí, las ciudades que romperán récord de temperatura el jueves 26 de marzo 2026

De acuerdo con el meteorólogo Gregg Gallina, una tercera o cuarta parte de los 48 estados de Estados Unidos podrán llegar a su marca histórica de temperatura

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Por:N+ Univision y AP
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Este jueves 26 de marzo se espera que en más de 50 ciudades de Estados Unidos se supere el récord de temperatura máxima, por ello, aquí en N+ Univision te compartimos una lista con los lugares donde se pronostica calor extremo.

De acuerdo con el meteorólogo Gregg Gallina, una tercera o cuarta parte de los 48 estados de Estados Unidos podrán llegar a su marca histórica de temperatura tan solo en el mes de marzo.

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La ola de calor probablemente superará por mucho las últimas dos olas históricas que se dieron en los años 2012 y 2021 en el norte de Estados Unidos.

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El récord de altas temperaturas en varias ciudades se romperá este jueves, según la Base de Datos Nacional de Pronósticos Digitales (NDFD, por su sigla en inglés), mientras que otras se mantendrán; a continuación, te proporcionamos una lista para que puedas tomar tus previsiones.

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Lista de ciudades donde se superarán temperaturas

  • Bishop, California, se espera que llegue a 83 °F, superando su récord de 82 °F en el año 2022.
  • Lancaster, California, se espera que llegue a 88 °F, superando su récord de 86 °F en el año 2022.
  • Palm Springs, California, se espera que llegue a 101 °F, superando su récord de 100 °F en el año 1988.
  • Imperial, California, se espera que llegue a 102 °F, superando su récord de 98 °F en el año 1988.
  • Yuma, Arizona, se espera que llegue a 101 °F, superando su récord de 99 °F en 1988.
  • Kingman, Arizona, se espera que llegue a 90 °F, superando su récord de 87 °F en el año 1956.
  • Needles, California, se espera que llegue a 100 °F, superando su récord de 96 °F en el año 2022.
  • Lake Havasu City, Arizona, se espera que llegue a 100 °F, superando su récord de 97 °F en el año 2022.
  • Flagstaff, Arizona, se espera que llegue a 76 °F, superando su récord de 73 °F en el año 1988.
  • Winslow, Arizona, se espera que llegue a 89 °F, superando su récord de 84 °F de 2022.
  • Phoenix, Arizona, se espera que llegue a 102 °F, superando su récord de 100 °F en 1988.
  • Oracle, Arizona, se espera que llegue a 90 °F, superando su récord de 85 °F en el año 2022.
  • Albuquerque, Nuevo México, se espera que llegue a 89 °F, superando su récord de 85 °F en 1971.
  • Roswell, Nuevo México, se espera que llegue a 99 °F, superando su récord de 91 °F en el año 2012.
  • Clayton, Nuevo México, se espera que llegue a 95 °F, superando su récord de 82 °F en el año 2012.
  • Borger, Texas, se espera que llegue a 102 °F, superando su récord de 93 °F en el año 2020.
  • Amarillo, Texas, se espera que llegue a 100 °F, superando su récord de 88 °F en el año 2020.
  • Lubbock, Texas, se espera que llegue a 99 °F, superando su récord de 92 °F en el año 2020.
  • Childress, Texas, se espera que llegue a 100 °F, superando su récord de 96 °F en el año 2020.
  • Abilene, Texas, se espera que llegue a 94 °F, superando un récord de 92 °F en el año 1890.
  • Wichita Falls, Texas, se espera que llegue a 94 °F, superando un récord de 93 °F en 1990.
  • Lawton, Oklahoma, se espera que llegue a 94 °F, superando un récord de 92 °F en el 2020.
  • Dallas, Texas, se espera que llegue a 89°F, superando su récord de 86 °F en el año 2018.
  • Springfield, Missouri, se espera que llegue a 90 °F, superando su récord de 82 °F en el año 2020.
  • Booneville, Arkansas, se espera que llegue a 90 °F, superando su récord de 87 °F en 1989.
  • Russellville, Arkansas, se espera que llegue a 90 °F, superando su récord de 89 °F en el año 2020.
  • Poplar Bluff, Missouri, se espera que llegue a 87 °F, superando su récord de 83 °F en 1956.
  • San Luis, Missouri, se espera que llegue a 90 °F, superando su récord de 87 °F en 1991.
  • Paducah, Kentucky, se espera que llegue a 85 °F, superando su récord de 83 °F en 2020.
  • Evansville, Indiana, se espera que llegue a 84 °F, superando su récord de 81 °F en 2021.
  • Indianápolis, Indiana, se espera que llegue a 81 °F, superando su récord de temperatura de 80 °F en 1907.
  • Peoria, Illinois, se espera que llegue a 83 °F, superando su récord de 82 °F en 1991.
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Las ciudades que no superarán su récord de calor:

  • Lexington, Kentucky, se espera que llegue a 80 °F, manteniéndose en su récord de 80 °F en 2007.
  • Louisville, Kentucky, se espera que llegue a 84 °F, manteniéndose en su récord de 84 °F en 2007.
  • Nashville, Tennessee, se espera que llegue a 86 °F, manteniéndose en su récord de 86 °F en 2007.
  • Jonesboro, Arkansas, se espera que llegue a 86 °F, no superando su récord de 87 °F en 1910.
  • Memphis, Tennessee, se espera que llegue a 86 °F, manteniéndose en su récord de 86 °F en 1907.
  • Greenwood, Mississippi, se espera que llegue a 87 °F, no superando su récord de 88 °F en el año 2020.
  • Little Rock, Arkansas, se espera que llegue a 88 °F, manteniéndose en su récord de 88 °F, en 2020.
  • Pine Bluff, Arkansas, se espera que llegue a 88 °F, no superando su récord de 89 °F en 2007.
  • De Queen, Arkansas, se espera que llegue a 87 °F, no superando su récord de 88 °F en 2020.
  • Fort Smith, Arkansas, se espera que llegue a 91 °F, no superando su récord de 92 °F en el año 2020.
  • Mount Ida, Arkansas, se espera que llegue a 87 °F, manteniéndose en su récord de 87 °F en 2020.
  • Stillwater, Oklahoma, se espera que llegue a 93 °F, no superando su récord de 94 °F en el año 2020.
  • Oklahoma City, Oklahoma, se espera que llegue a 92 °F, manteniéndose en su récord de 92°F en 2020.
  • Tucson, Arizona, se espera que llegue a 99 °F, manteniéndose en su récord de 99 °F de 1988.
  • Las Vegas, Nevada, se espera que llegue a 93 °F, manteniéndose en su récord del año 2022.
  • Ely, Nevada, se esperan 72°F y no superará su récord de 73 °F en el año 2022.

ALM

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