Una tradición que no rompió: la "generosa" carta que le dejó Trump a Biden en el Despacho Oval

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden , informó este miércoles que su antecesor, Donald Trump , le d ejó una carta "muy generosa" en la Oficina Oval , cumpliendo con una tradición del cambio de mando , pese a que no asistió a la ceremonia.

Sin embargo, aunque fue cuestionado por los periodistas para conocer más detalles del mensaje, Biden dijo que no revelaría el contenido por respeto al expresidente Donald Trump.

"El presidente escribió una carta muy generosa", dijo Biden. "Debido a que era privado, no hablaré de eso hasta que hable con él".

Una tradición de apoyo y buenos deseos entre presidentes

Los presidentes suelen dejar una nota de felicitación y apoyo, pero normalmente su contenido no se da a conocer el mismo día de la toma de posesión.

La carta de Barack Obama a Trump, por ejemplo, no se reveló hasta septiembre de 2017 , casi ocho meses después de la inauguración.

"Habrá tiempos difíciles, aún más difíciles por las críticas que quizás no consideres justas", escribió, según la carta publicada en el Instagram de Hillary Clinton en junio de 2016. "No soy muy bueno para dar consejos, pero no dejes que los críticos te desanimen o te desvíen del rumbo".