Noticias Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, busca prohibir que agentes de ICE oculten su rostro en operativos Con estas medidas, la administración Kathy Hochul, busca establecer límites operativos claros y reforzar la protección de los derechos de los neoyorquinos durante intervenciones migratorias

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La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que buscarán nuevas restricciones dirigidas a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE, por sus siglas en inglés), en un movimiento que busca reforzar la transparencia durante los operativos en la ciudad más poblada de Estados Unidos.

Entre las medidas destaca la prohibición del uso de máscaras por parte de estos funcionarios durante sus funciones, con el objetivo de evitar que oculten su identidad en operativos dentro de la ciudad.

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En su cuenta oficial de la red social X, Hochul afirmó: “Cuando se cruzan los límites, la rendición de cuentas importa. No permitiremos que ICE use a policías locales para llevar a cabo la aplicación de la inmigración civil”.

Uso de recursos locales y control institucional

Además, la gobernadora informó que ICE ya no podrá utilizar a la policía estatal ni instalaciones locales como cárceles o recursos financiados por contribuyentes para la aplicación civil de leyes migratorias, marcando un cambio en la cooperación entre autoridades locales y federales.

“Nuestros agentes, pagados con dinero de los contribuyentes locales, fueron contratados para proteger a sus comunidades, no para obedecer órdenes del gobierno federal”, señaló Hochul. Asimismo, la mandataria destacó que se promueve una legislación destinada a permitir que trabajadores puedan llevar ante tribunales a funcionarios públicos, incluidos agentes de ICE, cuando se vulneren derechos constitucionales.

When boundaries are crossed, accountability matters.



We will not let ICE use local cops to carry out civil immigration enforcement.



We will not let ICE agents hide behind masks to evade responsibility.



And we will not let ICE agents get away with violating New Yorkers’ rights. pic.twitter.com/VYxloykM0t — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) May 8, 2026

Enfoque en rendición de cuentas

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El mensaje del gobierno estatal subraya que cualquier actuación de autoridades federales dentro de Nueva York deberá sujetarse a mecanismos de supervisión y responsabilidad legal, en medio de un debate nacional sobre la aplicación de leyes migratorias. Con estas medidas, la administración de Hochul busca establecer límites operativos claros y reforzar la protección de los derechos de los neoyorquinos durante intervenciones migratorias.