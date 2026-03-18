Irán

Trump asegura que Israel 'no realizará más ataques' contra el campo de gas South Pars

Luego de que el ataque contra la planta de gas licuado South Pars provocó una fuerte reacción por parte de Irán, el presidente Donald Trump garantizó que el país aliado de Israel no "realizará" más ataques sobre este campo.

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Por:N+ Univision
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El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos no permitirá que Israel realice "más ataques" contra el campo de gas natural en Irán, South Pars.

Esto después de que las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el miércoles el yacimiento de gas natural iraní.

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A través de Truth Social, Trump indicó que Israel "atacó violentamente" a South Pars en represalia por lo sucedido en el Medio Oriente, pero deslindó a las fuerzas estadounidenses de esta operación.

Estados Unidos no sabía nada de este ataque en particular, y el país de Qatar no estuvo involucrado de ninguna manera, forma o circunstancia, ni tenía idea de que iba a ocurrir
Donald Trump, presidente de EEUU


El presidente indicó que Teherán desconocía que Qatar estuviera involucrado o tuviera conocimiento del ataque que se lanzaría contra el yacimiento y que provoco daños en una sección "relativamente pequeña" del conjunto. No obstante, sostuvo que la respuesta de Irán fue "injustificada e injusta".

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EEUU lanza nueva amenza contra Irán

El presidente de Estados Unidos amagó con destruir el campo gasífero South Pars de Irán si se producían nuevos ataques contra la principal planta de gas de Qatar.

En dicho escenario, dijo, las fuerzas estadounidenses destruirán la totalidad del campo de gas de South Pars, medida que aseguró no quiere autorizar.

Estados Unidos, con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, destruirá masivamente la totalidad del campo de gas de South Pars con una fuerza y ​​potencia que Irán nunca antes ha visto ni presenciado.
Donald Trump, presidente de EEUU


De llevar a cabo la destrucción de South Pars, Donald Trump aseguró que esto tendría implicaciones a largo plazo y afectaría totalmente el futuro de Irán: "No quiero autorizar este nivel de violencia y destrucción debido a las implicaciones a largo plazo que tendrá para el futuro de Irán, pero si el GNL de Qatar vuelve a ser atacado, no dudaré en hacerlo".

Tensión en Medio Oriente: Israel ataca yacimiento de Irán y así respondió

El reciente intercambio de ataques entre Israel e Irán ha incrementado significativamente la tensión en el Golfo Pérsico.

Este miércoles 18 de marzo, Israel realizó una ofensiva contra instalaciones vinculadas al complejo energético de South Pars, uno de los mayores yacimientos de gas natural del mundo, compartido entre Irán y Qatar.

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Por su parte, Irán respondió con acciones dirigidas hacia objetivos en Qatar, país que alberga importantes bases militares de Estados Unidos. Lo que fue interpretado como una señal de disuasión y una advertencia a los aliados de Israel en la región, más que como un intento de confrontación directa con Qatar.

Estos acontecimientos han generado preocupación internacional debido al riesgo de una escalada mayor que podría involucrar a múltiples actores regionales e incluso potencias globales. El Golfo Pérsico es una zona crítica para el suministro energético mundial, por lo que cualquier conflicto en esta área tiene implicaciones económicas y geopolíticas de gran alcance.

TLS

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