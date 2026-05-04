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Avión de United Airlines choca con poste durante aterrizaje y deja a conductor herido en autopista de Nueva Jersey

El conductor del camión fue alcanzado por restos del poste, lo que provocó que resultara herido; fue trasladado a un hospital, donde recibió atención por lesiones leves antes de ser dado de alta

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Por:N+ Univision
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Un incidente inusual ocurrió durante la aproximación final de un avión de United Airlines al Aeropuerto Internacional Newark Liberty, cuando la aeronave impactó contra un poste de luz en la autopista de peaje de Nueva Jersey, provocando que fragmentos cayeran sobre un camión en circulación y dejaran a su conductor lesionado.

El vuelo UA169, un Boeing 767 procedente de Venecia, Italia, transportaba a 221 pasajeros y 10 tripulantes al momento del incidente. De acuerdo con la policía de la Autoridad Portuaria, el avión golpeó un objeto en la autopista en dirección sur, lo que ocasionó daños tanto al poste de iluminación como al vehículo de carga.

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El conductor del camión fue alcanzado por restos del poste, lo que provocó que resultara herido. Fue trasladado a un hospital, donde recibió atención por lesiones leves antes de ser dado de alta.

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A pesar del impacto, la aeronave logró aterrizar sin contratiempos alrededor de las 14:00 horas y se desplazó a la puerta de embarque con normalidad, sin reportes de heridos entre pasajeros o tripulación.

Tras el suceso, autoridades federales iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido. Tanto la Administración Federal de Aviación como la Junta Nacional de Seguridad del Transporte confirmaron su participación en la indagatoria del caso.

Se prevé que un investigador de la NTSB llegue a Newark para examinar el incidente, mientras que la agencia ya solicitó a la aerolínea las grabadoras de voz de cabina y de datos de vuelo. Un informe preliminar podría emitirse en un plazo aproximado de 30 días.

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United Airlines se pronuncia tras el incidente

Por su parte, United Airlines informó que su equipo técnico se encuentra evaluando los daños en la aeronave, que fueron catalogados como menores. La compañía también indicó que realizará una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad relacionados con el vuelo, mientras que la tripulación fue retirada temporalmente de servicio como parte del procedimiento.

En tierra, el impacto generó escenas de tensión. Un video captado por una cámara de tablero muestra el momento en que se escucha un fuerte silbido seguido del estallido de un cristal, cuando un fragmento del poste golpea el camión. El conductor, que transportaba productos de la empresa Schmidt Bakery, sufrió heridas por esquirlas de vidrio en brazo y mano.

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