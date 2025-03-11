Existía "un riesgo inadmisible para la seguridad:" emiten recomendaciones para el aeropuerto Ronald Reagan tras el accidente con 67 muertos

Video ¿No escucharon a la torre de control? Avanza investigación del choque entre un avión y un helicóptero en DC

Los investigadores federales que estudian el caso abierto tras la colisión en enero entre un avión de pasajeros y un helicóptero del Ejército estadounidense cerca de Washington, D.C., en la que murieron 67 personas, recomendaron este martes prohibir algunos vuelos en helicóptero en la zona, afirmando que la operación actual del aeropuerto "plantea un riesgo inadmisible".

La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés), Jennifer Homendy, presentó estadísticas alarmantes para subrayar el peligro que ha existido durante años cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan y expresó su enojo por el hecho de que llegara a ser necesaria una colisión como esta para que se hiciera evidente el mal funcionamiento en el lugar.

De acuerdo con Homendy, en poco más de tres años hubo 85 incidentes en la zona en los que unos pocos pies en la dirección equivocada podrían haber resultado en el mismo accidente que ocurrió el 29 de enero, cuando un helicóptero militar colisionó con un avión de American Airlines sobre el río Potomac mientras se acercaba al aeropuerto.

La NTSB determinó que la distancia de separación existente entre aviones y helicópteros en el aeropuerto es “insuficiente y representa un riesgo inadmisible para la seguridad de la aviación”, afirmó Homendy.

Dijo que estaba devastada por las familias que están de luto porque perdieron a sus seres queridos. “No debería ser necesaria una tragedia para requerir acción inmediata”, agregó.

Estas son algunas de las recomendaciones que hizo la NTSB para un mejor funcionamiento en el aeropuerto Ronald Reagan.

La NTBS propone cambios para mejorar la seguridad

La operación actual del aeropuerto Ronald Reagan permite que los helicópteros y los aviones pueden estar tan cerca como a unos 75 pies unos de otros durante el aterrizaje, dijo Homendy.

Los investigadores han identificado 15,214 incidencias en las que los aviones recibieron alertas sobre helicópteros en proximidad cercana entre octubre de 2021 y diciembre de 2024, agregó.

Las autoridades de la NTSB determinaron que los aviones recibieron alertas para tomar acciones evasivas porque estaban demasiado cerca de un helicóptero al menos una vez al mes en ese período.

Tras la colisión en el aire de enero, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) tomó medidas para restringir los vuelos de helicópteros alrededor del Aeropuerto Nacional Reagan para asegurar que los aviones y los helicópteros ya no compartan el mismo espacio aéreo.

Ahora, los vuelos se suspenden temporalmente cuando los helicópteros necesitan pasar por el aeropuerto.

La propuesta de la NTSB de prohibir algunos vuelos en helicóptero podría afectar a patrullas de la Guardia Costera y vuelos de operaciones gubernamentales.

Homendy dijo que la NTSB también recomienda que la FAA encuentre una “solución permanente” para rutas alternativas más alejadas del aeropuerto para el tráfico de helicópteros.

En busca de la causa del accidente en el aeropuerto Ronald Reagan que dejó 67 muertos

A más de un mes del accidente, los investigadores han dicho que el helicóptero pudo haber tenido lecturas de altitud inexactas en los momentos previos al accidente, y que la tripulación pudo no haber escuchado instrucciones clave de los controladores de tráfico aéreo.

La colisión probablemente ocurrió a una altitud justo por debajo de los 300 pies, mientras el avión descendía hacia el helicóptero, que estaba muy por encima de su límite de 200 pies para esa ubicación.

Los pilotos del helicóptero también pueden haber perdido parte de otra comunicación, cuando la torre dijo que el jet estaba girando hacia una pista diferente, dijo Homendy el mes pasado.

El helicóptero estaba en un vuelo de “verificación” esa noche, donde el piloto estaba realizando una prueba anual y un test sobre el uso de gafas de visión nocturna. Los investigadores creen que la tripulación estaba usando gafas de visión nocturna durante todo el vuelo.

El Ejército ha dicho que la tripulación del Black Hawk era altamente experimentada y estaba acostumbrada a los cielos congestionados alrededor de la capital del país.

La NTSB, en su investigación en curso, examinará la cantidad de tráfico en Reagan y el personal en la torre de control para determinar si alguno de esos factores jugó un papel en la colisión. Tomará más de un año obtener el informe final de la NTSB sobre la causa.

Mientras Homendy presentaba esas estadísticas alarmantes sobre incidentes cercanos, también dijo que sigue siendo increíblemente seguro volar, añadiendo que la mayoría de las veces vuela desde Reagan.

El experto en seguridad aérea John Cox dijo a la agencia AP que ha volado dentro y fuera de Reagan como piloto en todo tipo de aviones desde finales de la década de 1970 y a veces recibió alertas de colisión sobre helicópteros cercanos, pero generalmente era fácil ver que el helicóptero iba a pasar detrás del avión.

“Eso es algo que ocurría al entrar y salir de allí, y funcionó con éxito durante décadas”, dijo Cox, quien es CEO de la firma de consultoría en seguridad aérea Safety Operating Systems en San Petersburgo, Florida.

Cox dijo que múltiples cosas tenían que salir mal para que ocurriera una colisión como la de enero.

Una serie de desastres aéreos recientes

En solo un mes a principios de este año, hubo cuatro grandes desastres aéreos en América del Norte, incluida la colisión en el aire sobre el Potomac y, más recientemente, a mediados de febrero, cuando un vuelo de Delta volcó y aterrizó sobre su techo en el Aeropuerto Pearson de Toronto, hiriendo a 21 personas.

Esos accidentes e incidentes cercanos dejaron a algunas personas preocupadas por la seguridad de volar, a pesar de que los accidentes mortales son raros y el historial de las aerolíneas de Estados Unidos es notablemente sólido.

El presidente Donald Trump culpó de la colisión en el aire sobre Washington D.C. a lo que él llamó un sistema de control de tráfico aéreo “obsoleto” y prometió reemplazarlo. También criticó al helicóptero por volar demasiado alto.

Los funcionarios federales han expresado preocupaciones sobre un sistema de control de tráfico aéreo sobrecargado y con falta de personal durante años, especialmente después de una serie de incidentes cercanos entre aviones en aeropuertos de Estados Unidos.

Entre las razones que han citado para la escasez de personal están los salarios no competitivos, turnos largos, capacitación intensiva y jubilaciones obligatorias.

