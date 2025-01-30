Jóvenes patinadores, padres con sus hijos, militares... ¿Qué se sabe de las víctimas mortales del accidente aéreo en DC?

El choque entre un avión de American Airlines y un helicóptero militar ha costado la vida a 67 personas: es el accidente aéreo más mortífero en casi 24 años en EEUU.

Al menos 40 cadáveres han sido sacados de las aguas del río Potomac, según las autoridades.

Las autoridades continuarán la búsqueda de los restos mortales el viernes, mientras las familias de las víctimas lloran a los fallecidos.

Te contamos lo que se sabe de las víctimas mortales del accidente aéreo en Washington DC.

Las víctimas mortales que pertenecían al Skating Club de Boston

Los patinadores Jinna Han y Spencer Lane están entre los fallecidos, junto con sus madres y los entrenadores Evgenia Shishkova y Vadim Naumov, dijo Doug Zeghibe, director general del Skating Club de Boston, durante una conferencia de prensa este jueves.

Han y Lane regresaban de los Campeonatos de Patinaje Artístico de Estados Unidos. Lane, de unos 16 años, y Han de 13 viajaban con sus madres, Jin Han y Christine Lane, explicó Zeghibe.

“Hemos visto crecer a Jinna, que ha pasado de ser una niña diminuta a ser una joven increíblemente madura”, explicó. “Una gran artista, una gran competidora y, fuera del hielo, una gran niña”.

Por su parte Lane, nacido en Barrington, Rhode Island, participó en diciembre en su primer espectáculo profesional con la compañía de Elin Schran, Joy Skate Productions.

“Fue una experiencia nueva para él. Estaba nervioso. Y cuando terminó el espectáculo, se acercó y estaba radiante”, dijo Schran. “Empezó a descubrir esa conexión con el público y esa alegría que estaba dando a otras personas a través de su don”.

En un comunicado, la familia Lane recordó a Christine Lane, la madre del patinador, tanto por su singular talento como por su dedicación a la maternidad.

Los entrenadores Shishkova y Naumov ganaron el título por parejas en los campeonatos mundiales de 1994, celebrados en Chiba, Japón.

La pareja, nacida en Rusia, también compitió dos veces en los Juegos Olímpicos. En el Skating Club de Boston trabajaban como entrenadores. Su hijo, Maxim Naumov, es patinador artístico de Estados Unidos y no viajaba en el avión.

Los miembros de la tripulación del avión de American Airlines que murieron en el accidente aéreo

El piloto del vuelo 5342 de American Airlines que se estrelló sobre el río Potomac era un hispano, residente de Florida.

Jonathan Jay Campos, de 34 años , residía en Ormond Beach, una pequeña ciudad en el condado de Volusia. Había nacido en Nuerva York, pero creció y se formó profesionalmente en Florida.

Campos egresó de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle en 2015 y recibió su licencia de piloto en la Academia de Vuelo Epic en New Smyrna Beach en 2017, según registros.

"Nos rompe el corazón saber que Jonathan Campos era piloto a bordo del vuelo de PSA Airlines que sufrió el trágico accidente de anoche en Washington, D.C. Jonathan obtuvo su calificación de Instructor de vuelo certificado con nosotros y se desempeñó como un valioso instructor de vuelo aquí", escribió la Academia de Vuelo Epic en una publicación de Facebook.

Aún no se ha revelado información del resto de la tripulación.

Los estudiantes de Virginia que murieron en el choque entre dos aeronaves

Tres alumnos de escuelas del condado de Fairfax, Virginia y seis padres de familia iban a bordo del avión, según informó la superintendente Michelle Reid en una carta a las familias.

No identificó a las víctimas, pero dijo que los estudiantes eran de diferentes escuelas y que dos de los padres eran empleados actuales del distrito.

En el vecino condado de Loudoun, un entrenador de un club de patinaje también fue identificado entre los pasajeros, confirmó el representante de Virginia en el Congreso, Suhas Subramanyam.

El club ‘Ashburn Ice House’ dijo que su “comunidad de patinaje artístico se ha visto directamente afectada”, pero no dio más detalles.

Los miembros de un sindicato en Maryland que murieron en el accidente aéreo

Entre los fallecidos también había cuatro profesionales que se encargaban de la instalación y mantenimiento de sistemas de tuberías, todos ellos miembros de un sindicato local de la Asociación Unida en los suburbios de Maryland, según informaron el jueves los líderes sindicales en una publicación en las redes sociales.

“Nuestra atención se centra ahora en proporcionar apoyo y atención a las familias de nuestros hermanos mientras seguimos recabando más información en los próximos días”, afirmaron en el mensaje Mark McManus, presidente general de UA, y Chris Madello, director comercial del sindicato local 602.

Las víctimas a bordo del helicóptero militar

Los cuerpos de los tres soldados que iban en el helicóptero han sido recuperados, según las autoridades que también informaron que los restos mortales se encuentran en la Oficina de Asuntos Mortuorios de la Fuerza Aérea en la Base Aérea de Dover, Delaware. Esa oficina coordina el traslado digno de los miembros del servicio caídos.

No se ha revelado la identidad de los tripulantes.

Los tres soldados estaban haciendo un vuelo anual de entrenamiento de competencia nocturna, dijo el Secretario de Defensa Pete Hegseth, añadiendo que eran una “tripulación bastante experimentada”.

