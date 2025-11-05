Un motor se desprendió: qué se sabe de las causas del accidente del avión de UPS que dejó al menos 11 muertos

Video Fallo en un motor: lo que se sabe del accidente de un avión de UPS que dejó varias personas muertas

El ala izquierda del avión de carga de UPS accidentado este martes en Kentucky se incendió justo después de recibir la autorización para el despegue y un motor se desprendió antes de estrellarse, lo que causó la muerte de al menos 11 personas, incluido un niño.

Se trata de uno de los primeros detalles sobre la causa del siniestro que este miércoles dieron a conocer investigadores federales a cargo del caso, y que examinarán minuciosamente los registros de mantenimiento y los motores de la aeronave tras estos hallazgos iniciales.

PUBLICIDAD

Las autoridades siguen buscando este miércoles a más posibles víctimas en la zona industrial contigua al Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, donde el avión se estrelló contra varios negocios. Varias personas que estaban en la zona fallecieron, según informaron los bomberos de la ciudad. Cerca de 20 personas resultaron heridas.

El siniestro también paralizó el mayor centro de distribución de paquetes de UPS e interrumpió algunos vuelos con origen y destino en el aeropuerto de la ciudad más grande de Kentucky.

¿Por qué se estrelló el avión de carga de UPS en Kentucky?

Tras recibir autorización para el despegue, se produjo un gran incendio en el ala izquierda del avión, según reveló este miércoles Todd Inman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) que dirige la investigación.

Un video de seguridad del aeropuerto "muestra el motor izquierdo desprendiéndose del ala durante la carrera de despegue", declaró.

El avión ganó suficiente altitud para sobrevolar la valla al final de la pista antes de estrellarse fuera de las instalaciones del aeropuerto.

El funcionario agregó que se recuperaron las cajas negras del aparato y el motor fue hallado en la pista.

“Hay muchas partes de este avión esparcidas por muchos lugares distintos”, dijo, describiendo un campo de escombros que se extendía a lo largo de más de media milla.

El avión accidentado en Louisville había recibido mantenimiento recientemente

Los registros de vuelo sugieren que el avión accidentado, fabricado en 1991, fue sometido a mantenimiento mientras permanecía en tierra en San Antonio durante más de un mes, hasta mediados de octubre. No está claro qué trabajos se realizaron.

PUBLICIDAD

La NTSB investigará el historial completo de mantenimiento del avión de UPS, así como el de los motores y otros componentes, declaró Inman.

No obstante, añadió que UPS les informó que el vuelo no sufrió retrasos y que no se realizó ningún mantenimiento justo antes del despegue.

Jeff Guzzetti, exinvestigador federal de accidentes aéreos, le dijo a la agencia AP que varias cosas podrían haber causado el incendio mientras el avión de UPS rodaba por la pista.

“Pudo haber sido que el motor se desprendiera parcialmente y arrancara las tuberías de combustible. O pudo haber sido una fuga de combustible que se incendió y quemó el motor. Es demasiado pronto para saberlo”, dijo Guzzetti, quien solía investigar accidentes aéreos tanto para la NTSB como para la Administración Federal de Aviación (FAA).

Añadió que el accidente tiene muchas similitudes con uno ocurrido en 1979, cuando el motor izquierdo se desprendió de un avión de American Airlines al despegar del Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, causando la muerte de 273 personas.

Guzzetti afirmó que ambos aviones estaban equipados con los mismos motores General Electric. El accidente de 1979 involucró a un DC-10, mientras que el McDonnell Douglas MD-11 de UPS está basado en el mismo DC-10.

John Cox, director ejecutivo de la consultora aeronáutica Safety Operating Systems, con sede en Florida, subrayó por su parte que el avión debería haber podido despegar incluso si un motor hubiera estado inoperativo o se hubiera desprendido.

Sin embargo, esto podría no haber sido posible si alguno de los otros motores hubiera resultado dañado o si el avión hubiera sufrido otros daños importantes, aseguró.

PUBLICIDAD

Expertos destacan que el avión de UPS ya mostró dificultades para despegar

El abogado aeronáutico Pablo Rojas destacó que un video del accidente sugiere que el avión tuvo dificultades para ganar altitud mientras las llamas ya ardían a lo largo de su lado izquierdo.

El avión, con destino a Honolulu y cargado completamente de combustible, destrozó el techo de un gran edificio antes de incendiarse.

“Hay muy poco que hacer para contener las llamas, y la verdad es que el avión en sí se comporta casi como una bomba debido a la cantidad de combustible”, le dijo a AP.

Añadió que es difícil saber si el piloto llegó a ver las llamas, y que incluso si la tripulación se llegara a percatar del problema, abortar el despegue podría haber sido peligroso.

El número de víctimas mortales en el accidente aéreo de Kentucky sigue sin ser definitivo

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, predijo de nuevo este miércoles que es probable que la cifra de muertos siga aumentado.

Beshear declaró desconocer el estado de los tres miembros de la tripulación de UPS a bordo del avión. No estaba claro si se les consideraba entre los fallecidos.

“No sé cuántas víctimas estamos buscando”, reconoció Mark Little, jefe del Distrito de Bomberos de Okolona en Louisville.

“Ese es uno de los problemas, y la zona de escombros es enorme. Parte de esos escombros tendrá que ser removido y la zona debajo tendrá que ser inspeccionada. Nos llevará bastante tiempo”, afirmó.

El Hospital de la Universidad de la ciudad informó que dos personas se encontraban en estado crítico en la unidad de quemados este miércoles. 18 personas fueron atendidas y dadas de alta en ese hospital u otros centros de salud.

PUBLICIDAD

El aeropuerto está a 7 millas del centro de Louisville, cerca de la frontera con Indiana, zonas residenciales, un parque acuático y museos.

Se recomendó a los residentes de la zona que no bebieran agua del grifo. El aeropuerto reanudó sus operaciones este miércoles, con al menos una pista operativa.

¿Cómo impactó sobre los residentes y negocios en la zona donde estrelló el avión de UPS?

El avión con tres personas a bordo se estrelló alrededor de las 5:15 p.m. del martes cuando despegaba hacia Honolulu desde el centro de distribución de UPS en el Aeropuerto Internacional de Louisville.

El accidente tuvo un efecto dominó, impactando y causando explosiones menores en una empresa de reciclaje de petróleo y en un depósito de chatarra de automóviles.

Pasó muy cerca de un bar-restaurante y cayó no muy lejos de una planta de ensamblaje de automóviles Ford donde trabajaban cientos de personas, reveló el gobernador Beshear, por lo que aseguró que el balance del accidente podría haber sido mucho peor.

“Afortunadamente, un restaurante local que está justo ahí... se salvó y ahora está ayudando en las labores de búsqueda y rescate”, declaró. “Otra suerte es que este avión podría haber impactado la importante fábrica de Ford o el centro de convenciones, que están muy cerca, y no lo hizo”.

El incendio se extendió a lo largo de casi una manzana y destruyó gran parte del fuselaje del avión, informaron los bomberos.

Algunas personas que oyeron la explosión, vieron el humo y olieron el combustible quemado, todavía estaban conmocionadas un día después.

PUBLICIDAD

“No sabía si nos estaban atacando. No sabía qué estaba pasando”, dijo Summer Dickerson, un hombre que trabaja en la zona.

Familiares siguen esperando información de sus seres queridos desaparecidos en la zona del accidente del avión de UPS

El gobernador Beshear dijo que 16 familias se habían acercado a un centro de reunificación esperando noticias de sus seres queridos.

Eric Richardson, por ejemplo, se encontraba frente a una academia de formación de policía, donde varias personas se reúnen desde la noche del martes esperando noticias de familiares desaparecidos.

Contó que su novia, quien estaba en una empresa de reciclaje de metales cerca del lugar de la explosión, no contestaba el teléfono. La ubicación en tiempo real de su celular, sin embargo, indicaba que aún se encuentra allí.

Bobby Whelan, amigo de Richardson, estaba junto a la joven en la empresa, pero se marchó justo minutos antes de la explosión.

“No queremos pensar en nada más que en lo mejor”, dijo Whelan a AP. “Todos nuestros amigos estaban allí”.

La compañía UPS también expresó su profunda tristeza por lo sucedido. El centro de distribución de Louisville es el más grande de la empresa, al emplear a más de 20,000 personas, gestionar 300 vuelos diarios y clasifica más de 400,000 paquetes por hora.

“Todos conocemos a alguien que trabaja en UPS”, afirmó Betsy Ruhe, concejal del Ayuntamiento de la ciudad.

“Y todos están enviando mensajes a sus amigos y familiares para asegurarse de que estén a salvo. Lamentablemente, es probable que algunos de esos mensajes queden sin respuesta”, lamentó.

PUBLICIDAD

El gobernador anunció que el Fondo de Ayuda de Emergencia Team Kentucky, que normalmente se utiliza para ayudar a las personas afectadas por desastres naturales, está aceptando donaciones para sufragar los gastos funerarios y otras necesidades por este accidente.

“En Kentucky, compartimos el dolor y nos apoyamos mutuamente”, concluyó Beshear.

Mira también: