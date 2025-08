El vuelo de United con 230 personas a bordo que aterrizó de emergencia en DC por una falla en el motor

El vuelo 108 de United, con destino a Múnich, Alemania, se vio obligado a regresar al aeropuerto internacional de Dulles en Washington, D. C. el pasado 25 de julio "para solucionar un problema mecánico", según informó la aerolínea en un comunicado difundido por varios medios este lunes.

Tras la llamada de "mayday", el piloto y el control de tráfico aéreo discutieron los planes para el regreso del avión, incluida la cantidad de combustible que la aeronave necesitaría tirar para alcanzar el peso adecuado para el aterrizaje, según el audio publicado en el canal de YouTube You can see ATC.