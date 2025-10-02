Cambiar Ciudad
Un herido por una "colisión a baja velocidad" de dos aviones en tierra en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York

El incidente, que involucró dos aviones operados por Endeavor Air, ocurrió a las 9:58 pm locales mientras uno acababa de aterrizar y el otro se preparaba para despegar, según un comunicado de la aerolínea.

Por:Univision y Agencias
Video Avión de Southwest Airlines descendió 500 pies en el aire para evitar colisión con un avión militar

Dos aviones regionales de Delta Air Lines chocaron la noche del miércoles mientras se rodaban del aeropuerto LaGuardia de Nueva York, dejando al menos un herido en lo que la aerolínea describió como una “colisión a baja velocidad”.

El incidente, que involucró dos aviones operados por Endeavor Air, ocurrió a las 9:58 pm locales mientras uno acababa de aterrizar y el otro se preparaba para despegar, según un comunicado de la aerolínea. Se trataba de los vuelos 5155, que se disponía a partir hacia Roanoke, Virginia, y el 5047, que llegó desde Charlotte, Carolina del Norte.

El ala del avión que se preparaba para despegar golpeó el fuselaje del que acababa de llegar, de acuerdo con el comunicado de Delta.

"Tenemos dos CRJ en la (calle de rodaje) M que colisionaron", fueron las palabras por radio del piloto del vuelo 5047 al controlador de tierra, según el audio grabado por el sitio web LiveATC.net, citado por CNN. "Su ala derecha golpeó nuestro morro y los parabrisas de la cabina", agregó el piloto.

Una asistente de vuelo sufrió heridas que no ponen en riesgo su vida y fue trasladada a un hospital, de acuerdo con un comunicado de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. No se reportaron lesiones entre los pasajeros, señaló la aerolínea.

Los dos aviones transportaban un total de 93 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo.

Delta informó que no se esperaba que el resto de las operaciones del aeropuerto se vieran afectadas.

“Delta trabajará con todas las autoridades competentes para revisar lo ocurrido, ya que la seguridad de nuestros clientes y empleados está por encima de todo”, indicó el comunicado de la compañía. “Pedimos disculpas a nuestros clientes por esta experiencia”.

Con información de AP, AFP y CNN.

