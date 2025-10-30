Varios heridos tras un aterrizaje de emergencia en Tampa de un vuelo de JetBlue que volaba de Cancún a Nueva Jersey

Video El momento en que una avioneta se estrella y explota poco después de despegar: dos personas murieron

Varios pasajeros resultaron heridos este jueves cuando un avión de la compañía JetBlue que viajaba de México a Nueva Jersey realizó un aterrizaje de emergencia en Florida tras experimentar una pérdida de altitud.

Según informó la aerolínea, personal médico evaluó a pasajeros y tripulación tras el aterrizaje "y quienes requirieron atención adicional fueron trasladados a un hospital local", aunque no se dio a conocer el número de lesionados ni su gravedad.

PUBLICIDAD

ABC News reportó que los pilotos informaron a los controladores aéreos que al menos tres pasajeros resultaron heridos con posibles laceraciones.

El vuelo 1230 de JetBlue, un Airbus A320 (AIR.PA), había despegado del Aeropuerto Internacional de Cancún con destino al Aeropuerto Internacional Newark Liberty, pero aterrizó alrededor de las 14:19 (EST) en Tampa, Florida.

La Administración Federal de Aviación (FAA) está investigando para determinar qué originó el problema con el control de vuelo.

El avión ha sido retirado de servicio para su inspección, y la aerolínea aseguró que también por su parte realizará una investigación exhaustiva para determinar la causa.

"La seguridad de nuestros clientes y tripulantes es siempre nuestra máxima prioridad, y trabajaremos para apoyar a los afectados", se lee en su comunicado.

Mira también: