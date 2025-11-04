Un avión de carga de UPS se estrella tras despegar del Aeropuerto Muhammad Ali en Louisville, Kentucky: reportan heridos

Video Avión de UPS se estrella en Kentucky y provoca un gran incendio: primeras imágenes de la emergencia

Un avión de carga de la compañía UPS se estrelló este martes poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali en Louisville, Kentucky. A bordo viajaban tres tripulantes, cuyo estado se desconoce tras este accidente que provocó un gran incendio en la zona.

"Aproximadamente a las 17:20 (hora del este) de esta tarde, el vuelo 2976 de UPS, procedente de Louisville, Kentucky, con destino a Honolulu (Hawaii), un MD-11 con tres tripulantes a bordo, sufrió un accidente en Louisville. Por el momento, no se han confirmado heridos ni fallecidos", confirmó UPS en un comunicado.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el Departamento de Policía de la ciudad dijo en sus redes sociales que, junto a otras agencias, estaba respondiendo a "reportes de un accidente aéreo cerca de Fern Valley y Grade Lane" y que "se reportaron heridos", sin ofrecer más detalles al respecto.

“Según tengo entendido, el avión llevaba unos 280,000 galones de combustible, lo cual es motivo de extrema preocupación por muchos motivos”, declaró el alcalde de Louisville, Craig Greenberg, al medio local WLKY-TV.

"Los servicios de emergencia están en el lugar y compartiremos más información en cuanto esté disponible", dijo el gobernador de Kentucky, Andy Beshear. "Oren por los pilotos, la tripulación y todos los afectados", agregó.

El avión siniestrado dejó llamas y una enorme y densa columna de humo negro

Medios locales mostraron imágenes de una gran estela de llamas y una enorme y densa columna de humo negro que salía de un estacionamiento cercano al aeropuerto, mientras los camiones de bomberos intentaban sofocar el incendio.

Por ello, las autoridades locales emitieron una orden de confinamiento para todas las áreas entre la zona norte del aeropuerto y hasta el río Ohio. "Por favor, manténgase alejado de la zona", pidió la policía en un aviso público.

La Administración Federal de Aviación (FAA) declaró por su parte que investigará el accidente, en coordinación con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

El avión McDonnell Douglas MD-11 propiedad de UPS fue fabricado en 1991.