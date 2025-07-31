Cambiar Ciudad
Accidentes Aéreos

Al menos 25 heridos por las turbulencias en un vuelo de Delta Airlines que aterrizó de emergencia en Minneapolis

El vuelo DL56 logró aterrizar sin problemas en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul y al momento bomberos y equipos médicos acudieron a tratar a los heridos.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video Vuelo de Delta aterriza de emergencia tras sufrir fuertes turbulencias: hay al menos 25 heridos

Veinticinco pasajeros de un vuelo de Delta Airlines que volaba de Salt Lake City a Ámsterdam tuvieron que ser trasladados al hospital el miércoles después de que "fuertes turbulencias" obligaran a la tripulación a realizar un aterrizaje de emergencia en Minneapolis, según informó la aerolínea en un comunicado.

El vuelo DL56 logró aterrizar sin problemas en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul y al momento bomberos y equipos médicos acudieron a tratar a los heridos. Finalmente, 25 personas fueron trasladadas al hospital para ser evaluadas y atendidas, detalló la aerolínea.

“Los que no tenían el cinturón de seguridad puesto, chocaron contra el techo y cayeron al suelo. Los carritos de comida también dieron contra el techo. Pasó varias veces, dio mucho miedo”, le dijo a ABC News Leenan Clement-Nash, una de las pasajeras.

El vuelo era operado en un Airbus A330-900, y llevaba a bordo a 275 pasajeros y 13 tripulantes, según CBS.

El avión aterrizó en Minneapolis sobre las 7:45 pm (hora local), según la agencia AP, y un portavoz de ese aeropuerto confirmó a CNN que el avión había sido desviado hasta allí “debido a reportes de turbulencias en pleno vuelo que causaron lesiones a bordo”.

“Estamos agradecidos por el apoyo de todos los equipos de respuesta de emergencia involucrados”, declaró Delta Airlines.

De acuerdo con la web de monitoreo de vuelos Flightradar24, unos 40 minutos después de despegar el avión ascendió más de 1,000 pies en menos de 30 segundos para luego descender unos 1,350 pies en otros 30 segundos. Poco después cambió su ruta desviándose hacia el norte, rumbo a Minneapolis, para realizar un aterrizaje de emergencia y asistir a las personas lesionadas.

En mayo del año pasado recorrió el mundo la noticia de que un pasajero británico perdió la vida en un vuelo de Singapore Airlines que atravesó turbulencias extremas, ya que no estos casos son poco comunes; pero expertos han advertido que pueden aumentar, por las alteraciones producidas por el cambio climático en las corrientes de chorro.

Con información de AP.

Video El testimonio de un pasajero que estuvo en medio de las turbulencias: “Sucedió en menos de 10 segundos”
