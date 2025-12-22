Accidentes Qué se sabe: nave de la Marina mexicana se accidenta en Texas en una misión médica con un pequeño El accidente se produjo cerca de Galveston, unas 50 millas al sureste de Houston.

Una aeronave de la Marina mexicana que transportaba a un paciente médico pequeño junto con otras siete personas se accidentó este lunes cerca de Galveston, Texas. Autoridades dijeron que hay al menos cinco fallecidos.

Cuatro de las personas a bordo eran oficiales de la Marina Armada de México y cuatro civiles, incluyendo un niño, dijo la Marina en un comunicado. No estaba claro de inmediato quiénes fallecieron.

Dos de las personas formaban parte de la Fundación Michou y Mau, que ayuda a niños que han sufrido quemaduras graves.

La Guardia Costera confirmó que al menos cinco personas fallecieron en el incidente y que su causa está siendo investigada.

El accidente se produjo cerca de Galveston, unas 50 millas al sureste de Houston.

La Marina de México dijo en el comunicado que la nave apoyaba en una misión médica y que se investigará las causas del "accidente". La Marina mexicana también ayudaba a las autoridades locales en la operación de búsqueda y rescate, según una publicación en redes sociales.

Funcionarios de la Administración Federal de Aviación apoyarán la investigación, dijo el Departamento de Seguridad Pública de Texas en la red social X.

La oficina del alguacil de Galveston, por su parte, dijo que había equipos de buzos y drones, entre otras unidades, respondiendo al incidente.

"El incidente sigue bajo investigación y se dará información adicional tan pronto esté disponible", dijo esa oficina en Facebook.

No estaba claro de momento si el estado del tiempo pudo haber sido un factor. Esa área ha registrado nubosidad en los últimos días, de acuerdo con Cameron Batiste, del Servicio Nacional de Meteorología.

