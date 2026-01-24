Noticias NBA aplaza partido entre Warriors y Timberwolves por tiroteo de agentes federales en Minneapolis: ¿cuándo se jugará? La decisión se tomó luego del asesinato de Alex Pretti, de 37 años, ocurrido durante un tiroteo a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas

La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos pospuso el partido entre los Golden State Warriors y los Minnesota Timberwolves, que se disputaría este sábado 24 de enero de 2026 en Minnesota.

La decisión se tomó luego del asesinato de Alex Pretti, de 37 años, ocurrido durante un tiroteo a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

NBA reprograma partido luego de tiroteo en Minneapolis

De acuerdo con la agencia de noticias AP, la liga explicó que la decisión se tomó para “priorizar la seguridad de la comunidad de Minneapolis”, ya que el asesinato ocurrió en una calle de un distrito comercial a menos de dos millas del Target Center, el estadio ubicado en el centro de la ciudad donde juegan los Timberwolves.

¿Cuándo será el encuentro entre Warriors y Timberwolves?

A través de un mensaje publicado en la red social X, antes conocida como Twitter, la NBA informó que el encuentro del 24 de enero entre Warriors y Timberwolves, protagonizado por Steph Curry y Anthony Edwards, fue reprogramado tras el asesinato ocurrido en Minneapolis.

El encuentro fue retrasado 24 horas y se llevará a cabo la tarde del domingo 25 de enero de 2026. Además, Timberwolves y Warriors tienen programado disputar su segundo partido de la serie el lunes 26 de enero, por la noche.