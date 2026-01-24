Noticias

NBA aplaza partido entre Warriors y Timberwolves por tiroteo de agentes federales en Minneapolis: ¿cuándo se jugará?

La decisión se tomó luego del asesinato de Alex Pretti, de 37 años, ocurrido durante un tiroteo a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google

La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos pospuso el partido entre los Golden State Warriors y los Minnesota Timberwolves, que se disputaría este sábado 24 de enero de 2026 en Minnesota.

PUBLICIDAD

La decisión se tomó luego del asesinato de Alex Pretti, de 37 años, ocurrido durante un tiroteo a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Más sobre Noticias

Insiste Trump en fraude en Minnesota y acusa estafa de 100 mil millones de dólares
2 mins

Insiste Trump en fraude en Minnesota y acusa estafa de 100 mil millones de dólares

Estados Unidos
Gobernador de Minnesota dice que "no se puede confiar" en una investigación federal del tiroteo en Minneapolis
1 mins

Gobernador de Minnesota dice que "no se puede confiar" en una investigación federal del tiroteo en Minneapolis

Estados Unidos
Jefe de policía pide calma después de que un hombre muriera a tiros durante la represión migratoria en Minneapolis
2 mins

Jefe de policía pide calma después de que un hombre muriera a tiros durante la represión migratoria en Minneapolis

Estados Unidos
Trump dice que EEUU tendrá soberanía sobre el suelo de sus bases militares en Groenlandia
2 mins

Trump dice que EEUU tendrá soberanía sobre el suelo de sus bases militares en Groenlandia

Estados Unidos
¿Cuándo llegará la gran tormenta invernal a tu ciudad en Estados Unidos? Fecha y hora en que impactará
4 mins

¿Cuándo llegará la gran tormenta invernal a tu ciudad en Estados Unidos? Fecha y hora en que impactará

Estados Unidos
Trump amenaza a Canadá con "aranceles del 100%" en caso de un acuerdo comercial con China
2 mins

Trump amenaza a Canadá con "aranceles del 100%" en caso de un acuerdo comercial con China

Estados Unidos
¿Cuándo terminará la tormenta invernal ‘Fern’ que inicia este viernes 23 de enero?
2 mins

¿Cuándo terminará la tormenta invernal ‘Fern’ que inicia este viernes 23 de enero?

Estados Unidos
¿Por qué escasea la sal en Nueva York en medio de la tormenta invernal?
3 mins

¿Por qué escasea la sal en Nueva York en medio de la tormenta invernal?

Estados Unidos
¿Conduces un Hyundai? Fabricante retirará miles de autos por falla en panel de instrumentos y pide desactivar función de radio
2 mins

¿Conduces un Hyundai? Fabricante retirará miles de autos por falla en panel de instrumentos y pide desactivar función de radio

Estados Unidos
Trump respalda la marcha contra el aborto en Washington: ‘Es una batalla que habrá que ganar’
2 mins

Trump respalda la marcha contra el aborto en Washington: ‘Es una batalla que habrá que ganar’

Estados Unidos

NBA reprograma partido luego de tiroteo en Minneapolis

De acuerdo con la agencia de noticias AP, la liga explicó que la decisión se tomó para “priorizar la seguridad de la comunidad de Minneapolis”, ya que el asesinato ocurrió en una calle de un distrito comercial a menos de dos millas del Target Center, el estadio ubicado en el centro de la ciudad donde juegan los Timberwolves.

¿Cuándo será el encuentro entre Warriors y Timberwolves?

A través de un mensaje publicado en la red social X, antes conocida como Twitter, la NBA informó que el encuentro del 24 de enero entre Warriors y Timberwolves, protagonizado por Steph Curry y Anthony Edwards, fue reprogramado tras el asesinato ocurrido en Minneapolis.

El encuentro fue retrasado 24 horas y se llevará a cabo la tarde del domingo 25 de enero de 2026. Además, Timberwolves y Warriors tienen programado disputar su segundo partido de la serie el lunes 26 de enero, por la noche.

“El partido de hoy entre los Warriors y los Timberwolves ha sido reprogramado para mañana, domingo 25 de enero, a las 5:30 p.m. ET en el Target Center”, informó la NBA en redes sociales.

Relacionados:
NoticiasIcetiroteo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX