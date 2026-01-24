Corrupción

Insiste Trump en fraude en Minnesota y acusa estafa de 100 mil millones de dólares

Donald Trump reiteró las acusaciones de fraude en Minnesota y afirma que una estafa ligada a políticos demócratas supera los 100 mil millones de dólares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este sábado 24 de enero en sus acusaciones de " fraude" por políticos de Minnesota y dijo que la " estafa" supera 100 mil millones de dólares.

El mandatario reiteró el caso horas después de que agentes federales mataron a un hombre durante redadas migratorias en Minneapolis y tras indicar que el gobernador de Minnesota, y el alcalde Jacob Frey, "están incitando a la insurrección".

"En realidad, es posible que el monto total de dinero robado, a lo largo de los años, por políticos corruptos y estafadores de Minnesota supere los 100 mil millones de dólares", publicó en su plataforma de Truth Social.

"En cualquier caso, lo sea o no, el robo, la incompetencia y el fraude son ENORMES", añadió sin mostrar pruebas.

Trump dijo que la misma situación persiste para los estados gobernados por el Partido Demócrata, opositores a su administración. Sin especificar a qué se refería, advirtió más del tema,

"Lamentablemente, cualesquiera que sean las cifras que encontremos, California y otros estados gobernados por demócratas SERÁN PEORES. ¡Estén atentos!", finalizó su post.
Presidente de EU, Donald Trump

Desde el 9 de enero, la administración de Trump lanzó la Operación PARRIS que ha movilizado a más de 2 mil agentes federales en las Twin Cities para investigar un presunto fraude en programas de refugiados y beneficios sociales.

La iniciativa reexamina miles de casos de refugiados, enfocándose inicialmente en 5 mil 600 personas que aún no han obtenido la residencia legal permanente, debido a la sospecha de fraude migratorio generalizado.

El Departamento del Tesoro congeló miles de millones en fondos destinados a Medicaid y cuidado infantil, citando irregularidades sistémicas vinculadas a investigaciones iniciadas tras el escándalo de " Feeding Our Future", donde una red criminal robó 250 millones de dólares destinados a comida infantil para comprar mansiones y autos de lujo, durante la pandemia de Covid-19.

"Gran parte de lo que estás presenciando es un ENCUBRIMIENTO de este robo y fraude"
Presidente Donald Trump

