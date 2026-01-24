Noticias ¿Cuándo llegará la gran tormenta invernal a tu ciudad en Estados Unidos? Fecha y hora en que impactará Aunque las condiciones meteorológicas avanzarán con el paso de los días, los efectos del sistema invernal continuarán en varias regiones del país

Video Hora por hora: Esto nos espera tras el paso de lluvia gélida en el norte de Texas

Durante los últimos días, Estados Unidos ha enfrentado una histórica tormenta invernal q ue ha provocado temperaturas extremadamente bajas, intensas nevadas y acumulación de hielo, afectando a decenas de personas y diversas actividades. Aunque las condiciones meteorológicas avanzarán con el paso de los días, los efectos del sistema invernal continuarán en varias regiones del país.

ormenta invernal en tu ciudad

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la tormenta invernal seguirá generando precipitaciones durante los próximos días. Las temperaturas peligrosamente bajas se extenderán por el este del país, con fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada desde las Montañas Rocosas del Sur hasta Nueva Inglaterra, al menos hasta el lunes 26 de enero de 2026.

Además, el frío extremo, los vientos racheados y la peligrosa sensación térmica se extenderán desde el centro-norte de Estados Unidos hacia las llanuras del sur, el valle del Misisipi y el medio oeste.

Nueva York

En Nueva York, la nieve comenzará a caer el domingo 25 de enero a la 1:00 de la madrugada y se mantendrá hasta el lunes a la 1:00 de la tarde.

El periodo de mayor impacto se espera entre las 8:00 de la mañana y las 11:00 de la noche del domingo 25 de enero.

Los acumulados totales de nieve podrían oscilar entre 9.8 y 13.8 pulgadas.

Washington DC

En Washington DC, la nieve iniciará el sábado 24 de enero a las 8:00 de la noche y continuará hasta el domingo a la 1:00 de la tarde. Posteriormente, se espera lluvia helada desde el domingo 25 de enero al mediodía hasta la medianoche del lunes 26 de enero.

El mayor impacto de la nieve se registrará entre las 2:00 de la madrugada y las 2:00 de la tarde del domingo 25 de enero, mientras que la lluvia helada será más intensa desde las 4:00 de la tarde del domingo hasta la medianoche.

La acumulación de hielo podría alcanzar hasta 0.24 pulgadas, mientras que la nieve se estima entre 7.9 y 11.8 pulgadas.

Filadelfia

En Filadelfia, la nieve comenzará a caer desde la medianoche del domingo 25 de enero y se prolongará hasta las 6:00 de la mañana del lunes 26 de enero. Además, se prevé lluvia helada desde las 4:00 de la tarde del domingo hasta la medianoche.

El periodo de mayor intensidad de la nieve será entre las 2:00 de la madrugada y las 6:00 de la tarde del domingo 25 de enero.

Los acumulados de nieve podrían ubicarse entre 7.9 y 13.8 pulgadas, mientras que la acumulación de hielo sería inferior a 1 pulgada.

Dallas

En Dallas, las precipitaciones comenzarán con lluvia el sábado 24 de enero a las 9:00 de la mañana y se extenderán hasta la medianoche. Posteriormente, se espera lluvia helada desde el inicio del sábado hasta las 6:00 de la mañana del domingo 25 de enero.

La nieve aparecerá el domingo 25 de enero entre las 6:00 de la mañana y el mediodía.

El mayor impacto de la lluvia helada se concentrará desde las 3:00 de la madrugada del sábado 24 de enero hasta las 3:00 de la madrugada del domingo 25 de enero, mientras que la nieve será más intensa entre las 6:00 y las 10:00 de la mañana del domingo.

La acumulación de hielo podría variar entre 0.25 y 0.5 pulgadas, y la nieve entre 1 y 3 pulgadas.

Atlanta

En Atlanta, se prevé lluvia desde el sábado 24 de enero a las 8:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, con un nuevo periodo de lluvia el domingo desde las 10:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

La lluvia helada se presentará entre las 10:00 de la noche del sábado y las 10:00 de la mañana del domingo 25 de enero, siendo este el periodo de mayor impacto.

La acumulación de hielo podría situarse entre 0.08 y 0.28 pulgadas.

Charlotte

En Charlotte, se esperan precipitaciones en forma de aguanieve y lluvia helada desde las 10:00 de la noche del sábado hasta la medianoche del lunes 26 de enero.

El periodo de mayor impacto de la lluvia helada será entre las 4:00 de la madrugada y las 8:00 de la noche del domingo 25 de enero.

La acumulación de hielo podría oscilar entre 0.47 y 0.98 pulgadas.

Memphis

En Memphis, la nieve caerá el sábado desde las 4:00 de la madrugada hasta las 2:00 de la tarde, con un segundo periodo el domingo 25 de enero entre el mediodía y las 3:00 de la tarde. La lluvia helada se espera desde las 4:00 de la tarde del sábado 24 de enero hasta el mediodía del domingo.

El mayor impacto de la lluvia helada ocurrirá entre las 4:00 de la tarde del sábado 24 de enero y las 8:00 de la mañana del domingo 25 de enero, mientras que la nieve será más intensa el sábado entre las 6:00 de la mañana y el mediodía.