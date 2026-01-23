Noticias

¿Conduces un Hyundai? Fabricante retirará miles de autos por falla en panel de instrumentos y pide desactivar función de radio

Una vez que los vehículos sean retirados, el software de navegación de audio y video se actualizará, informó el fabricante.

Hyundai Motor retirará del mercado 83 mil 877 vehículos en Estados Unidos debido a una falla en la pantalla del panel de instrumentos que puede provocar que no se muestre información de seguridad crítica, como el velocímetro o el indicador de combustible.

Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NTHSA), una vez que los vehículos sean retirados, el software de navegación de audio y video se actualizará vía inalámbrica o será inspeccionado y actualizado por un distribuidor de forma gratuita.

¿Qué modelo de Hyundai será retirado?

Se trata de casi 84 mil autos Genesis, la marca de lujo independiente del grupo Hyundai Motor Company, lanzada en 2015 para competir con firmas premium europeas y japonesas:

  • Genesis G80 Electrified modelos 2026
  • Genesis G80 modelos 2025-2026
  • Genesis GV60 modelos 2025-2026
  • Genesis GV80 modelos 2025-2026
  • Genesis GV70 Electrified modelos 2026
  • Genesis GV70 modelos 2026

¿Cuál es el problema con estos vehículos?

De acuerdo con el llamado a revisión, e l panel de instrumentos (IP) y la pantalla de Audio/Video/Navegación (AVN) de los vehículos en cuestión podrían reiniciarse intermitentemente durante el funcionamiento del vehículo.

Lo anterior p odría provocar que la pantalla se quede en blanco temporalmente debido a un problema de lógica de software relacionado con el almacenamiento de memoria de la radio HD.

¿Qué hacer si soy propietario de uno de estos autos?

Hyundai recomienda a todos los propietarios afectados que desactiven la función de radio HD mientras conducen hasta que se aplique la solución a su vehículo.

Se notificará a todos los propietarios de los vehículos afectados por correo urgente con instrucciones para que lleven sus vehículos a un concesionario Genesis, donde los técnicos verificarán el nivel de software y actualizarán el software AVN si es necesario.

Además , Genesis proporcionará actualizaciones de software inalámbricas (OTA), cuando estén disponibles, para todos los vehículos elegibles cuyos propietarios hayan optado por recibir dichas actualizaciones a través de Genesis Connected Services.

Esta solución se ofrecerá sin costo alguno para los propietarios de todos los vehículos afectados, y Genesis reembolsará a los propietarios de los vehículos afectados los gastos de bolsillo incurridos para obtener una solución al llamado a revisión.

Relacionados:
