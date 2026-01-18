Donald Trump Protesta por Groenlandia interrumpe a Vanessa Williams durante el himno nacional en la NBA El grito provocó algunas risas y aplausos aislados entre el público, mientras que la cantante estadounidense se mantuvo imperturbable y concluyó la interpretación para dar paso al inicio del encuentro.

Video Trump reavivó la disputa por Groenlandia y tensionó a Dinamarca y la OTAN

Durante el inicio de un partido de la NBA disputado en Londres entre los Memphis Grizzlies y los Orlando Magic, el domingo 18 de enero, se produjo una protesta inesperada mientras la cantante y actriz Vanessa Williams interpretaba el himno nacional de Estados Unidos. Un espectador gritó consignas contra las amenazas arancelarias y las intenciones de control sobre Groenlandia expresadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Según la agencia AP, en plena interpretación de The Star-Spangled Banner, el asistente exclamó “¡Dejen en paz a Groenlandia!”, en señal de protesta por las recientes declaraciones del mandatario. El grito provocó algunas risas y aplausos aislados entre el público, mientras que Williams se mantuvo imperturbable y concluyó la interpretación para dar paso al inicio del encuentro.

Trump y Groenlandia, el trasfondo político del reclamo en la NBA

Trump ha insistido en que Estados Unidos debería controlar Groenlandia, territorio semiautónomo perteneciente a Dinamarca, país aliado de la OTAN. A comienzos de esta semana, afirmó que cualquier escenario en el que la isla ártica no estuviera bajo control estadounidense sería “inaceptable”.

En respuesta, varios países miembros de la OTAN -entre ellos Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido- emitieron recientemente un comunicado conjunto en el que advirtieron que las amenazas arancelarias de Trump socavan las relaciones transatlánticas. Asimismo, expresaron su solidaridad con Groenlandia y reafirmaron su apoyo a la soberanía del territorio.