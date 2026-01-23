Tormenta invernal

¿Cuándo terminará la tormenta invernal ‘Fern’ que inicia este viernes 23 de enero?

Gran parte de los Estados Unidos quedará cubierta bajo la nieve derivado de la tormenta invernal “Fern” que iniciará la noche de este viernes 23 de enero de 2026.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video En vivo: así avanza la tormenta invernal en Estados Unidos

Gran parte de los Estados Unidos quedará cubierta bajo la nieve derivado de la tormenta invernal “Fern”, que iniciará la noche de este viernes 23 de enero de 2026. Según el reporte oficial de Weather.com, el fenómeno está produciendo una peligrosa mezcla de hielo, aguanieve y nieve desde el sur hasta el noreste del país.

Estos pronósticos han encendido las alertas desde Texas hasta Nueva Inglaterra y condiciones que podrían provocar cortes de energía , carreteras cubiertas de nieve y cientos de vuelos cancelados.

Notas Relacionadas

Tormenta invernal: 14 estados declaran estado de emergencia y Trump asegura que están listos para la histórica tormenta

Tormenta invernal: 14 estados declaran estado de emergencia y Trump asegura que están listos para la histórica tormenta

Estados Unidos
2 min

¿Cuándo terminará la tormenta invernal?

PUBLICIDAD

Más sobre Tormenta invernal

¿Por qué escasea la sal en Nueva York en medio de la tormenta invernal?
3 mins

¿Por qué escasea la sal en Nueva York en medio de la tormenta invernal?

Estados Unidos
Tormenta invernal: 14 estados declaran estado de emergencia y Trump asegura que están listos para la histórica tormenta
2 mins

Tormenta invernal: 14 estados declaran estado de emergencia y Trump asegura que están listos para la histórica tormenta

Estados Unidos
Tormenta invernal provoca cierre de escuelas: lista completa de distritos de EEUU sin clases el próximo lunes
2 mins

Tormenta invernal provoca cierre de escuelas: lista completa de distritos de EEUU sin clases el próximo lunes

Estados Unidos
¿Cómo saber si tu vuelo es cancelado durante tormenta invernal en EE UU? Paso a paso para consultar estatus
2 mins

¿Cómo saber si tu vuelo es cancelado durante tormenta invernal en EE UU? Paso a paso para consultar estatus

Estados Unidos
Tormenta invernal en EEUU: afectaciones por frío extremo, nieve y hielo; cancelación de vuelos, clases y más
7 mins

Tormenta invernal en EEUU: afectaciones por frío extremo, nieve y hielo; cancelación de vuelos, clases y más

Estados Unidos
¿Para qué sirve la sal que le ponen a la nieve? Así se usa durante la tormenta invernal en Estados Unidos
2 mins

¿Para qué sirve la sal que le ponen a la nieve? Así se usa durante la tormenta invernal en Estados Unidos

Estados Unidos
Mapa del avance de la tormenta invernal en Estados Unidos: Estados afectados hoy por nieve
2 mins

Mapa del avance de la tormenta invernal en Estados Unidos: Estados afectados hoy por nieve

Estados Unidos
¿Dónde empieza la tormenta de nieve mañana viernes? Esperan daños parecidos a los de un huracán
2 mins

¿Dónde empieza la tormenta de nieve mañana viernes? Esperan daños parecidos a los de un huracán

Estados Unidos
Alerta por nevada histórica en estos lugares: así será el clima extremo de hoy en Estados Unidos
2 mins

Alerta por nevada histórica en estos lugares: así será el clima extremo de hoy en Estados Unidos

Estados Unidos
Así estará el clima mañana en Estados Unidos: ¿En dónde hay alerta por fuertes nevadas este miércoles?
2 mins

Así estará el clima mañana en Estados Unidos: ¿En dónde hay alerta por fuertes nevadas este miércoles?

Estados Unidos

De acuerdo con pronósticos meteorológicos recientes y análisis de medios especializados, la fase más activa de la tormenta "Fern" comenzará a disminuir entre la noche del domingo 25 y la madrugada del lunes 26 de enero de 2026.

Las precipitaciones de nieve, aguanieve o lluvia helada se retirarán gradualmente hacia el noreste de Estados Unidos, mientras que las regiones más afectadas del país comenzarán a ver una reducción en las condiciones de tormenta.

No obstante, se espera que el frío extremo, la nieve acumulada y el hielo en carreteras persistan por varios días después, incluso hasta la próxima semana, debido a que las temperaturas seguirán bajas, lo que retrasará el derretimiento del hielo y la nieve.

La tormenta invernal de este fin de semana podría afectar a más de 230 millones de personas en 34 estados, con acumulaciones de nieve e hielo que complicarán el tránsito y las labores de emergencia durante varios días.

Imagen Foto: The Weather Channel

¿Qué ciudades serán las más afectadas?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de la tormenta invernal desde el sur de las Montañas Rocosas hasta la Costa Este de EEUU, afectando a ciudades como:

  • Dallas
  • Houston
  • Nashville
  • Atlanta
  • Charlotte
  • Cincinnati
  • Pittsburgh
  • Washington D.C.
  • Filadelfia
  • Nueva York
  • Boston
  • St. Louis
  • Jackson
  • Wichita
  • Albuquerque
  • Lubbock
  • OKC
  • Little Rock
  • Cleveland
  • Raleigh
  • Bangor
PUBLICIDAD

TLS
Mira también:

Relacionados:
Tormenta invernalNieveWashington DCNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX