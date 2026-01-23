Tormenta invernal ¿Cuándo terminará la tormenta invernal ‘Fern’ que inicia este viernes 23 de enero? Gran parte de los Estados Unidos quedará cubierta bajo la nieve derivado de la tormenta invernal “Fern” que iniciará la noche de este viernes 23 de enero de 2026.

Gran parte de los Estados Unidos quedará cubierta bajo la nieve derivado de la tormenta invernal “Fern”, que iniciará la noche de este viernes 23 de enero de 2026. Según el reporte oficial de Weather.com, el fenómeno está produciendo una peligrosa mezcla de hielo, aguanieve y nieve desde el sur hasta el noreste del país.

Estos pronósticos han encendido las alertas desde Texas hasta Nueva Inglaterra y condiciones que podrían provocar cortes de energía , carreteras cubiertas de nieve y cientos de vuelos cancelados.

¿Cuándo terminará la tormenta invernal?

De acuerdo con pronósticos meteorológicos recientes y análisis de medios especializados, la fase más activa de la tormenta "Fern" comenzará a disminuir entre la noche del domingo 25 y la madrugada del lunes 26 de enero de 2026.

Las precipitaciones de nieve, aguanieve o lluvia helada se retirarán gradualmente hacia el noreste de Estados Unidos, mientras que las regiones más afectadas del país comenzarán a ver una reducción en las condiciones de tormenta.

No obstante, se espera que el frío extremo, la nieve acumulada y el hielo en carreteras persistan por varios días después, incluso hasta la próxima semana, debido a que las temperaturas seguirán bajas, lo que retrasará el derretimiento del hielo y la nieve.

La tormenta invernal de este fin de semana podría afectar a más de 230 millones de personas en 34 estados, con acumulaciones de nieve e hielo que complicarán el tránsito y las labores de emergencia durante varios días.

¿Qué ciudades serán las más afectadas?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de la tormenta invernal desde el sur de las Montañas Rocosas hasta la Costa Este de EEUU, afectando a ciudades como:

Dallas

Houston

Nashville

Atlanta

Charlotte

Cincinnati

Pittsburgh

Washington D.C.

D.C. Filadelfia

Nueva York

Boston

St. Louis

Jackson

Wichita

Albuquerque

Lubbock

OKC

Little Rock

Cleveland

Raleigh

Bangor

