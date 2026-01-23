Tormenta invernal ¿Por qué escasea la sal en Nueva York en medio de la tormenta invernal? Nueva York se prepara para enfrentar una tormenta invernal, con pronósticos de gran caída de nieve; esto en medio de una escasez de sal, un elemento que es utilizado por toneladas para derretir hielo en vialidades.

Video ¿Cuáles son las medidas más importantes ante la tormenta invernal en Texas, EEUU?

La ciudad de Nueva York se prepara para enfrentar una tormenta invernal histórica, con pronósticos de gran caída de nieve y condiciones peligrosas en carreteras y vías de comunicación, en medio de una escasez de sal, un elemento que es utilizado por toneladas para derretir hielo en vialidades.

Las autoridades meteorológicas han advertido que la tormenta podría dejar entre 8 y 14 pulgadas de nieve en la ciudad, reduciendo la visibilidad y dificultando el tránsito de vehículos y de peatones.

¿Por qué escasea la sal en Nueva York?

Las brigadas del Departamento de Sanidad de Nueva York (DSNY) han intensificado los preparativos, aplicando soluciones preventivas de salmuera, una mezcla de agua con sal, en carreteras y avenidas principales para reducir la acumulación inicial de hielo, lo que permite usar menos sal sólida.

Esto debido a la escasez de este elemento, que no se trata de un fenómeno aislado en la ciudad, sino que ahora se extiende por el noreste de Estados Unidos. ¿La razón? Las autoridades han señalado la alta demanda tras varias tormentas consecutivas, así como otros factores.

Según las autoridades estadounidenses, esto también se debe a los retrasos en la cadena de suministro y cambios en las políticas de compra de sal producida en el país, provocando conflictos respecto de la disponibilidad del insumo.

Debido a la limitada cantidad de sal disponible, la estrategia del gobierno de Nueva York y de su vecino Nueva Jersey será priorizar las vías principales, intersecciones de alto riesgo, accesos a hospitales, escuelas y puentes, dejando muchas calles residenciales sin tratamiento.

¿Qué dicen las autoridades sobre la escasez de sal?

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró estado de emergencia en la entidad ante el avance del sistema invernal; mientras que el alcalde Zohran Mamdani sostuvo que todas las agencias municipales trabajarían de manera conjunta para mantener las calles despejadas.

Mamdani anunció que más de 2,000 trabajadores del Departamento de Sanidad se coordinarán por turnos de 12 horas a partir del sábado, para desplegar 700 camiones esparcidores de sal.

Pero no solo Nueva York enfrenta esta dificultad, también localidades cercanas de Nueva Jersey.

En Piscataway, el alcalde Brian Wahler encendió las alarmas sobre la cantidad del insumo disponible, por el orden de 500 toneladas.

“En la última tormenta usamos 1,500 toneladas; ahora apenas tenemos suficiente para cubrir intersecciones”, indicó el mayor, según El Diario de Nueva York.

La falta de suficiente sal en las calles puede aumentar el riesgo de accidentes de tráfico, resbalones y caídas, especialmente en zonas residenciales que no recibirán tratamiento. Esto pone una presión adicional sobre los servicios de emergencia y los equipos de limpieza.

Trump asegura que su gobierno está listo

Según el presidente Donald Trump, su administración está lista para enfrentar la “ola de frío récord y la histórica tormenta invernal” que azotarán gran parte de los Estados Unidos durante todo este fin de semana.

Aseguró que su gobierno está coordinando con las autoridades estatales y locales, mientras que garantizó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias “está totalmente preparada para responder”, dijo.

