Departamento de Agricultura Retiran del mercado arroz frito con pollo en Trader Joe’s: Esta es la peligrosa razón Las autoridaes de Inspección de Alimentos anunciaron el retiro del mercado de casi 3.4 millones de libras de productos de arroz frito con pollo de las tiendas Trader Joe's, tras reportes de contaminación con "material extraño".

Más de 3.4 millones de libras de productos de arroz frito con pollo serán retirados de las sucursales de Trader Joe’s en Estados Unidos y parte de Canadá, debido a una alerta del fabricante.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos reportó el jueves que un cargamento de arroz frito con pollo congelado, que fue producido por la compañía Ajinomoto Foods North America, con sede en Portland, Oregón, sería retirado de los puntos de venta en Estados Unidos y Canadá.

Este cargamento producido entre el 8 de septiembre de 2025 y el 17 de noviembre del mismo año, sería retirado de los supermercados; así como paquetes de cartón que fueron exportados a Canadá, con fechas de caducidad del 9 de septiembre al 12 de noviembre.

¿Por qué retirarán del mercado el arroz frito con pollo?

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del USDA alertó que los productos de arroz frito con pollo congelados podrían estar “contaminados con material extraño, específicamente vidrio”.

Estos son los paquetes que serán retirados:

Paquetes de cartón de 1,53 kg, conteniendo 6 bolsas de “AJINOMOTO YAKITORI CHICKEN WITH JAPANESE-STYLE FRIED RICE” congelado con fechas de consumo preferente (BEST BEFORE/MEILLEUR AVANT) del 26 SE 09 al 26 NO 12.

Paquetes de bolsas plásticas de 20 oz (1 lb 4 oz) que contienen “Arroz frito con pollo TRADER JOE'S con arroz salteado, vegetales, carne de pollo oscura sazonada y huevos” congelado con fechas de CONSUMIR PREFERENTEMENTE ANTES DEL 8/9/2026 al 17/11/2026.

Quejas alertaron sobre la contaminación

De acuerdo con el aviso, el problema se descubrió después de que Trader Joe’s notificara al FSIS que había recibido cuatro quejas de consumidores sobre la presencia de vidrio en el producto.

Sin embargo, no se han confirmado informes de lesiones por consumo de este producto, por lo que pidieron que cualquier persona que esté preocupada por una lesión debe contactar a un profesional de la salud.

Además, pidió a los consumidores que hayan comprado estos productos que no los ingieran debido a esta alerta.