Noticias ¿Qué es la sección 122 que Trump advirtió utilizará para aplicar un arancel general tras fallo de la Corte? Hoy, el Tribunal Supremo anuló los aranceles generalizados que había impuesto Donald Trump esto bajo el argumento de que, excedió las competencias que la ley le otorga en materia comercial.

Durante su mensaje, luego del fallo de la Corte Suprema, Donald Trump criticó a los magistrados y calificó la decisión como un error, ya que aseguró que estos aranceles les "han proporcionado una gran seguridad nacional".

Ante el fallo de la Corte, Trump dijo que firmará una orden para imponer un arancel global del 10% en virtud del artículo 122, ¿qué es este artículo que mencionó el Presidente?

¿Qué es la sección 122 de la que habló Trump?

La Sección 122 de la Ley de Comercio de Estados Unidos de 1974 es una norma que autoriza al presidente a imponer de manera temporal aranceles o restricciones a las importaciones si se determina que hay problemas económicos importantes, especialmente relacionados con desequilibrios en la balanza de pagos del país.



Esta medida se puede aplicar por un periodo máximo de 150 días, sin necesidad de aprobación previa del Congreso.

De acuerdo con The Economic Times, la Sección 122 es una herramienta legal del Trade Act de 1974 llamada Section 122 que permite aranceles temporales sin Congreso en ciertos casos económicos.

¿Esto podría afectar a México?

México es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. En caso de que se aplicara un arancel general, productos como autos, autopartes, electrónicos, acero, alimentos y aguacate podrían encarecerse en EEUU. Y según expertos, empresas mexicanas podrían perder competitividad frente a productores estadounidenses, ya que, las empresas .