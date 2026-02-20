Noticias

¿Qué es la sección 122 que Trump advirtió utilizará para aplicar un arancel general tras fallo de la Corte?

Hoy, el Tribunal Supremo anuló los aranceles generalizados que había impuesto Donald Trump esto bajo el argumento de que, excedió las competencias que la ley le otorga en materia comercial.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Conferencia completa Aranceles Trump: “Los jueces que votaron en contra son una vergüenza para nuestro país”

Hoy, el Tribunal Supremo anuló los aranceles generalizados que había impuesto Donald Trump esto bajo el argumento de que, excedió las competencias que la ley le otorga en materia comercial

Durante su mensaje, luego del fallo de la Corte Suprema, Donald Trump criticó a los magistrados y calificó la decisión como un error, ya que aseguró que estos aranceles les "han proporcionado una gran seguridad nacional".

Video Aranceles Trump: Firmará orden para imponer un nuevo arancel global del 10%


Ante el fallo de la Corte, Trump dijo que firmará una orden para imponer un arancel global del 10% en virtud del artículo 122, ¿qué es este artículo que mencionó el Presidente?

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

Trump llama "traicioneros" a jueces que votaron contra los aranceles y dice que impondrá otros nuevos
5 mins
ÚLTIMA HORA

Trump llama "traicioneros" a jueces que votaron contra los aranceles y dice que impondrá otros nuevos

Estados Unidos
El millonario y mortal negocio de los 'coyotes': Así arriesgan a inmigrantes para cruces ilegales
2 mins

El millonario y mortal negocio de los 'coyotes': Así arriesgan a inmigrantes para cruces ilegales

Estados Unidos
NASA da fecha del lanzamiento del Artemis II: ¿Cuándo irán astronautas a la Luna?
1 mins

NASA da fecha del lanzamiento del Artemis II: ¿Cuándo irán astronautas a la Luna?

Estados Unidos
Las claves del fallo de la Corte Suprema contra los aranceles de Trump
3 mins

Las claves del fallo de la Corte Suprema contra los aranceles de Trump

Estados Unidos
State of the Union 2026: Abigail Spanberger dará la respuesta de los demócratas al mensaje de Trump
2 mins

State of the Union 2026: Abigail Spanberger dará la respuesta de los demócratas al mensaje de Trump

Estados Unidos
¿Dónde hay aviso de clima invernal mañana sábado en EEUU? Sitios con pronóstico de tormentas invernales y fuertes vientos
2 mins

¿Dónde hay aviso de clima invernal mañana sábado en EEUU? Sitios con pronóstico de tormentas invernales y fuertes vientos

Estados Unidos
Precio del dólar hoy en México: ¿Cuánto vale el peso mexicano el viernes 20 de febrero de 2026?
2 mins

Precio del dólar hoy en México: ¿Cuánto vale el peso mexicano el viernes 20 de febrero de 2026?

Estados Unidos
Cancillería mexicana solicita a autoridades de EEUU garantizar atención médica de detenidos en Dilley, Texas
1 mins

Cancillería mexicana solicita a autoridades de EEUU garantizar atención médica de detenidos en Dilley, Texas

Estados Unidos
Acusan de asesinato al esposo de una maestra hallada muerta en su casa en un supuesto robo en Ohio
1 mins

Acusan de asesinato al esposo de una maestra hallada muerta en su casa en un supuesto robo en Ohio

Estados Unidos
Trump anuncia que divulgarán archivos relacionados con vida alienígena, extraterrestre y OVNIs
1 mins

Trump anuncia que divulgarán archivos relacionados con vida alienígena, extraterrestre y OVNIs

Estados Unidos

¿Qué es la sección 122 de la que habló Trump?

La Sección 122 de la Ley de Comercio de Estados Unidos de 1974 es una norma que autoriza al presidente a imponer de manera temporal aranceles o restricciones a las importaciones si se determina que hay problemas económicos importantes, especialmente relacionados con desequilibrios en la balanza de pagos del país.

Notas Relacionadas

Trump impondrá el 10 % de arancel global ante fallo del Supremo

Trump impondrá el 10 % de arancel global ante fallo del Supremo

Estados Unidos
1 min


Esta medida se puede aplicar por un periodo máximo de 150 días, sin necesidad de aprobación previa del Congreso.

De acuerdo con The Economic Times, la Sección 122 es una herramienta legal del Trade Act de 1974 llamada Section 122 que permite aranceles temporales sin Congreso en ciertos casos económicos.

¿Esto podría afectar a México?

México es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. En caso de que se aplicara un arancel general, productos como autos, autopartes, electrónicos, acero, alimentos y aguacate podrían encarecerse en EEUU. Y según expertos, empresas mexicanas podrían perder competitividad frente a productores estadounidenses, ya que, las empresas .

Mira también:

Notas Relacionadas

Secretario del Transporte presenta iniciativa para que conductores de camiones realicen su examen en inglés para obtener su licencia

Secretario del Transporte presenta iniciativa para que conductores de camiones realicen su examen en inglés para obtener su licencia

Estados Unidos
2 min
Relacionados:
NoticiasArancelesDonald TrumpCorte Suprema

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX