Comunidades se quejan de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) no les informa para qué son los grandes almacenes adquiridos, hasta después de su compra.

Cabe destacar que en varios casos se reportó que los propietarios, al saber para qué son estos espacios, se niegan a venderlos, esto por las medidas migratorias que ha estado tomando el gobierno del presidente Donald Trump.

A continuación te mostramos algunos espacios de las más de 20 localidades que se adquirieron sin conocimiento del mismo.

Estados se niegan a vender sus almacenes para que sean centro de detención

En el caso de un almacén de 418.000 pies cuadrados en Arizona comprado por 70 millones de dólares. Funcionarios señalaron que no se les avisó que ICE iba a comprarlo.

En enero del 2026, un reportero vio a funcionarios federales visitando una nave industrial de 439.945 pies cuadrados en Florida. Sin embargo, el alcalde en Orlando, Buddy Dyer, dijo que autoridades federales no lo habían contactado, pero que aun así él no podía impedir una instalación de ICE.

En Georgia el ICE adquirió una enorme bodega en Social Circle por 128,6 millones de dólares. La ciudad informó que se espera que la instalación albergue entre 7,500 y 10,000 detenidos y se construirá con un diseño modular para que la capacidad se pueda ampliar o reducir según sea necesario.

Mientras que en Indiana, después de que la ciudad de Merrillville expresara su preocupación por la visita de ICE a un nuevo almacén de 25, 548 metros cuadrados (275 000 pies cuadrados), Opus Holding LLC, su propietario, envió una carta en la que declaraba que no estaba negociando con funcionarios federales la propiedad. La carta indicaba que Opus tenía limitaciones en lo que podía compartir debido a problemas legales.

En Misisipí, el senador republicano estadounidense Roger Wicker publicó que Noem aceptó buscar en otro lugar después de que los funcionarios electos y de zonificación locales se opusieron a un posible centro de detención en la ciudad de Byhalia.

También en Míchigan funcionarios se mostraron preocupados porque no los notifican, ya que ICE apenas anunció una nueva instalación en Romulus.

En el caso de Minnesota, propietarios de almacenes de Woodbury y Shakopee decidieron no hacer acuerdo con ICE, tras los asesinatos y la política migratoria agresiva del gobierno de Trump.

En Texas los alcaldes se opusieron, pero ICE ya pagó 122.8 millones de dólares por tres almacenes y 66.1 millones de dólares por un almacén en San Antonio.

En Dallas, una inmobiliaria fue contactada por una de sus propiedades, pero se negó a alquilar su edificio para que lo usaran como centro de detención.